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سبيطلة: إصابة مواطن في القصرين جراء انفجار لغم أرضي

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أسفر انفجار لغم أرضي ، ظهر اليوم الاثنين ،على مستوى منطقة " الزغاندية" الواقعة تحت سفح المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة في سبيطلة من ولاية القصرين ، عن إصابة مواطن على مستوى ساقه اليسرى وقد تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي في سبيطلة لتلقّي الاسعافات الضرورية ومنه الى المستشفى الجهوي بالقصرين لمزيد العناية به، وفق ما أفاد به معتمد سبيطلة بالنيابة، محمد العبيدي.

وأكّد المسؤول المحلّي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الحالة الصحية لهذا المواطن مستقرة، حاليا، ولا تدعو إلى الخوف حسب قوله، مضيفا أنّ الجريح شاب في العقد الثالث من عمره وهو متزوّج وأب لخمسة أطفال وأصيب عندما كان بصدد جمع ثمرة "الزقوقو".



Publié le:2017-09-25 17:27:17

  
  
  
  
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