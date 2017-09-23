5 أكتوبر... يوم مفتوح بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للتعريف بمهام المؤسسة وخدماتها

وفي هذا السياق، بين المدير العام للمؤسسة يوسف بن ابراهيم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه لأول مرة سيتم تنظيم يوم مفتوح بإحدى المؤسسات الإدارية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وذلك بهدف الكشف عن كيفية سير العمل الإداري صلب المؤسسة والتعريف بالخدمات التي تتيحها للمؤلفين وأصحاب المشاريع في مختلف الاختصاصات الفكرية والإبداعية.
وأضاف قائلا إن تنظيم هذا اليوم من شأنه أن يدعم العملية التحسيسية والتوعوية لاحترام حقوق المؤلف والآليات المعتمدة في الغرض، من خلال تسخير فريق خاص لتقديم المعلومات والتفاصيل حول آليات الانخراط بالمؤسسة والإطلاع على نظام إيداع المصنفات الأدبية والفنية ومدى نجاعته القانونية في الحفاظ على حقوق المؤلف والمبدع.
وأوضح بن ابراهيم في تصريحه لـ"وات"، أن الإجراءات القانونية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمؤسسة تقوم بالأساس على مبدأ الانخراط أو تصريح المؤلف بمصنفاته من خلال عملية إيداعها بالمؤسسة وتسلم وصل الإيداع الذي يعد دليلا قانونيا لإثبات ملكية مصنفاته وحمايتها من الاستغلال خارج الأطر القانونية المضبوطة.
ودعا بالمناسبة المؤلفين وفناني الآداء من مختلف الاختصاصات الإبداعية وكذلك أصحاب الأفكار والمشاريع والإبتكارات في الصناعات الفنية والإبداعية والباحثين والإعلاميين والمدرسين والطلبة وكافة المهتمين بمجال الملكية الأدبية والفنية والشأن الثقافي، إلى الحضور والمشاركة في هذا اليوم التحسيسي المفتوح لدعم تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.
Publié le:2017-09-23 20:07:05
Par:Ettounssi (Tunisia )
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