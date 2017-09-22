ضبط 12 شخصا بمركب بحري بسواحل صفاقس يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة
Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات -
في إطار المجهودات المبذولة من قِبل وحدات الحرس الوطني للتصدّي لظاهرة الهجرة السرّية بحرا تمكّنت الوحدات التابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بصفاقس يوم امس الخميس من ضبط مركب بحري على مستوى سواحل معتمديّة طينة على متنه 12 شخصا أحدهم مفتش عنه وتمّ حجز مُحرّكين بحريّين، و7 حاويات بنزين ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه تم ايضا ضبط 3 أشخاص من قِبل وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين السّفرات البحريّة بين مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة على متن باخرة نقل المسافرين وبالتحرّي معهم اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من جزيرة قرقنة.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحريّة خلسة بحرا".
Publié le:2017-09-22 10:09:16
cadre-f9e782bd0339f0a9135b4db132dd6568-2017-09-22 10:09:16
Par:mandhouj (France )
Sur:وفاة ليليان بيتنكور أغنى امرأة في العالم وريثة إمبراطورية لوريال العالمية للتجميل