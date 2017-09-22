Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Imta Zamen  
Régions

ضبط 12 شخصا بمركب بحري بسواحل صفاقس يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - في إطار المجهودات المبذولة من قِبل وحدات الحرس الوطني للتصدّي لظاهرة الهجرة السرّية بحرا تمكّنت الوحدات التابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بصفاقس يوم امس الخميس من ضبط مركب بحري على مستوى سواحل معتمديّة طينة على متنه 12 شخصا أحدهم مفتش عنه وتمّ حجز مُحرّكين بحريّين، و7 حاويات بنزين ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة.

واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه تم ايضا ضبط 3 أشخاص من قِبل وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين السّفرات البحريّة بين مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة على متن باخرة نقل المسافرين وبالتحرّي معهم اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من جزيرة قرقنة.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحريّة خلسة بحرا".



Publié le:2017-09-22 10:09:16

  
  
  
  
cadre-f9e782bd0339f0a9135b4db132dd6568-2017-09-22 10:09:16





0 de 0 commentaires pour l'article 148018



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13049,0

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91654 DT        1$ =2,43999 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   868,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148018 307|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires