وزير العدل يلتقي وفدا عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

Mercredi 20 Septembre 2017



بــاب نــات - مثلت أولويات دعم التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ووزارة العدل، محور اللقاء الذي جمع اليوم الإربعاء، وزير العدل غازي الجريبي بفتحي الجراي رئيس الهيئة، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة.



وأكد الجريبي خلال اللقاء، حرص الوزارة على مساعدة الهيئة في أداء مهامها، في إتجاه تعزيز إحترام مبادئ حقوق الإنسان، وحفظ كرامة الأفراد وحرمتهم الجسدية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.





كما أبرز ما تبذله الوزارة من جهود، لتطوير المنظومة الجزائية، وإعتماد برامج تكوينية وتدريبية تهدف إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، والتشبع بمبادئها فكرا وممارسة.

تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تتكون من 16 عضوا، يمثلون عدة أسلاك كالمحامين والقضاة المتقاعدين والاطباء من بينهم طبيب نفسي وجوبا، والاساتذة الجامعيين ومختصين فى حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني، وقد قام مجلس نواب الشعب بإنتخاب أعضائها يوم 30 مارس 2016 .



Publié le:2017-09-20 19:55:09

