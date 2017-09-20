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Politique

وزير العدل يلتقي وفدا عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - مثلت أولويات دعم التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ووزارة العدل، محور اللقاء الذي جمع اليوم الإربعاء، وزير العدل غازي الجريبي بفتحي الجراي رئيس الهيئة، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة.

وأكد الجريبي خلال اللقاء، حرص الوزارة على مساعدة الهيئة في أداء مهامها، في إتجاه تعزيز إحترام مبادئ حقوق الإنسان، وحفظ كرامة الأفراد وحرمتهم الجسدية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.


كما أبرز ما تبذله الوزارة من جهود، لتطوير المنظومة الجزائية، وإعتماد برامج تكوينية وتدريبية تهدف إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، والتشبع بمبادئها فكرا وممارسة.
تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تتكون من 16 عضوا، يمثلون عدة أسلاك كالمحامين والقضاة المتقاعدين والاطباء من بينهم طبيب نفسي وجوبا، والاساتذة الجامعيين ومختصين فى حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني، وقد قام مجلس نواب الشعب بإنتخاب أعضائها يوم 30 مارس 2016 .

Publié le:2017-09-20 19:55:09

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 147972

Mandhouj  (France)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 20h 55m |           
نسيت ما ضحكتش ، سامحوني !

Mandhouj  (France)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 20h 55m |           
في نهار واحد شاف المحامين ، و زاد شاف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ، هوا الراجل يخدم ! يلزموا يولي رئيس حكومة ! زعما يكمل دوسيات المصالحة الاقتصادية و المالية متع البجبوج ؟ ما ضهرلي ! البجبوج ما يثق كان في نسيبو (سحر العائلة الموسعة) !

يا جماعة غدوة العام الجديد متاع بطيخ ، خلينا ندردش الناس الكل !



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