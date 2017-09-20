شركة أوكرانية ترغب في إحداث مصنع للسيارات والشاحنات في ولاية بنزرت بطاقة انتاج 100 ألف سيارة سنويا

وأبرز، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الولاية بإشراف الوالي خصّصت لضبط الاجراءات الكفيلة باستقطاب وتركيز المصنع، اهتمام الجانب الاوكراني بالاستثمار في تونس وانبهاره بما يتوفر فيها من امكانيات استثمارية، وفق تعبيره.
من جانبه، أكد الوالي حرص السلط الجهوية والمكونات المجتمعية بالجهة على استقطاب مثل هذه المشاريع وغيرها وانجازه باي منطقة بالجهة قد ترغب فيها الشركة التونسية أو الاوكرانية ، لاسيما مع توفر المناخ الايجابي للاعمال في الجهة من توافق اجتماعي وبنية اساسية ومراكز تكوين وغيرها، بحسب ما ذكره.
يشار الى أنه تم الاتفاق بين الحضور على تقديم الشركة التونسية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع المصنع ، لملف متكامل للسلط الجهوية في بنزرت التي بدورها ستتكفّل بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية والجهوية وأيضا وحدة الاحاطة بالمستثمرين في رئاسة الحكومة بهدف تذليل الصعوبات الطارئة وتبسيط الاجراءات بما يكفل تسريع إنجاز المشروع في إحدى مناطق الجهة على غرار منطقة منزل بورقيبة أو غيرها من المناطق التي قد ترغب فيها الشركة المستثمرة .
يذكر أن الجلسة حضرها مدير عام شركة " SA.
ADA" المكلفة بالترويج للماركة الاوكرانية وممثلتها في تونس وفي شمال افريقيا، مجدي ذو الفقار بن محمود، وعدد من ممثلي الادارات الفنية المعنية ومعتمد منزل بورقيبة، زياد حرز الله ، الى جانب عدد من ممثلي جمعية حنبعل للتحالف الدولي برئاسة، أسامة صميدة .
Publié le:2017-09-20 17:18:45
Par:laabed (Tunisia )
Sur: سمير الطيب: المواطن التونسي يتمتع ب460 مترا مكعبا فقط من الماء في السنة