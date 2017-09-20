شركة ماكسولا تحدث صندوقا لدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ويخص ماكسولا ياسمين الشركات ذات آفاق التنمية العالية التي تبحث عن التوسع وتحقيق القيمة المضافة وهو ثالث صندوق من نوعه تطلقه ماكسولا للتصرف بعد "ماكسولا إسبوار" و "ماكسولا كرواسنس إنتريبريز" الذي مكن من جمع 30 مليون دينار.
وترمي الآلية الجديدة وفق البلاغ ذاته، إلى مساندة الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة الناشطة في المناطق الداخلية من البلاد والتي تملك إمكانيات نمو هامة في مجال نشاطها.
وأكدت الشركة، أن هذه الآلية ستوفر للمشتركين على غرار الناشطين في المهن الحرة مثل الاطباء والمحامين والمحاسبين والصيادلة، بدائل للاستثمار والإدخار، على أن يوجه النشاط إلى جميع القطاعات .
وحدد المبلغ الأدنى للإشتراك في الصندوق ب 100 دينار، وسيتمتع المشتركون به بخصم ضريبي يصل إلى 100 بالمائة وسيعمل بشكل وثيق مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
Publié le:2017-09-20 15:33:45
Par:mongi (Tunisia )
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