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Economie

شركة ماكسولا تحدث صندوقا لدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - أطلقت شركة ماكسولا للتصرف صندوقا جديدا يحمل إسم "ماكسولا ياسمين"، كآلية تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة والمساهمة في تمويلها، بحسب ما أعلنت عنه الشركة في بلاغ لها.
ويخص ماكسولا ياسمين الشركات ذات آفاق التنمية العالية التي تبحث عن التوسع وتحقيق القيمة المضافة وهو ثالث صندوق من نوعه تطلقه ماكسولا للتصرف بعد "ماكسولا إسبوار" و "ماكسولا كرواسنس إنتريبريز" الذي مكن من جمع 30 مليون دينار.

وترمي الآلية الجديدة وفق البلاغ ذاته، إلى مساندة الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة الناشطة في المناطق الداخلية من البلاد والتي تملك إمكانيات نمو هامة في مجال نشاطها.

وأكدت الشركة، أن هذه الآلية ستوفر للمشتركين على غرار الناشطين في المهن الحرة مثل الاطباء والمحامين والمحاسبين والصيادلة، بدائل للاستثمار والإدخار، على أن يوجه النشاط إلى جميع القطاعات .
وحدد المبلغ الأدنى للإشتراك في الصندوق ب 100 دينار، وسيتمتع المشتركون به بخصم ضريبي يصل إلى 100 بالمائة وسيعمل بشكل وثيق مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.

Publié le:2017-09-20 15:33:45

  
  
  
  
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