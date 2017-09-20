وزير الخارجية يبحث مع نظيرتيه الهندية والأندونسية سبل الارتقاء بعلاقات تونس مع البلدين الصديقين

وعبر الوزيران خلال اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي، مؤكدين حرص البلدين على مزيد تعزيزها خاصة في المجال الاقتصادي.
كما أكدا، وفق بلاغ للخارجية، تطلعهما إلى أن تمكن الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية-الهندية التي ستنعقد لأول مرة على مستوى وزراء الخارجية يومي 30 و31 أكتوبر 2017 بالعاصمة الهندية نيودلهي، من استكشاف آفاق جديدة أمام تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومن تحقيق نتائج ملموسة تعزز أواصر الصداقة والتعاون.
وفي سياق آخر مثلت سبل الارتقاء بالعلاقات بين تونس وأندونيسيا في جميع المجالات إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة محور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية بنظيرته الأنددونسية "رتنو مرسودي".
وتطرق الطرفان، خلال اللقاء، إلى الزيارة المرتقبة للوزيرة الأندونيسية إلى تونس بداية شهر أكتوبر 2017 والتي تترأس خلالها رفقة الجهيناوي أشغال اللجنة المشتركة التونسية الأندونيسية التي ستمثل مناسبة هامة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدي، بالإضافة إلى الإشراف على ندوة مشتركة حول الديمقراطية.
Publié le:2017-09-20 07:46:51
Par:nourammar (Tunisia )
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