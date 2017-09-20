Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Oudeti-Eine  
Politique

وزير الخارجية يبحث مع نظيرتيه الهندية والأندونسية سبل الارتقاء بعلاقات تونس مع البلدين الصديقين

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - بحث وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، الاثنين بنيويورك، مع وزيرة الخارجية الهندية "سوشما سواراج" واقع العلاقات الثنائية بين تونس والهند وسبل تطويرها بالإضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة.

وعبر الوزيران خلال اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي، مؤكدين حرص البلدين على مزيد تعزيزها خاصة في المجال الاقتصادي.


كما أكدا، وفق بلاغ للخارجية، تطلعهما إلى أن تمكن الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية-الهندية التي ستنعقد لأول مرة على مستوى وزراء الخارجية يومي 30 و31 أكتوبر 2017 بالعاصمة الهندية نيودلهي، من استكشاف آفاق جديدة أمام تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومن تحقيق نتائج ملموسة تعزز أواصر الصداقة والتعاون.
وفي سياق آخر مثلت سبل الارتقاء بالعلاقات بين تونس وأندونيسيا في جميع المجالات إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة محور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية بنظيرته الأنددونسية "رتنو مرسودي".
وتطرق الطرفان، خلال اللقاء، إلى الزيارة المرتقبة للوزيرة الأندونيسية إلى تونس بداية شهر أكتوبر 2017 والتي تترأس خلالها رفقة الجهيناوي أشغال اللجنة المشتركة التونسية الأندونيسية التي ستمثل مناسبة هامة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدي، بالإضافة إلى الإشراف على ندوة مشتركة حول الديمقراطية.

Publié le:2017-09-20 07:46:51

  
  
  
  
cadre-2411c29e96bbcd139c9f3329c140a348-2017-09-20 07:46:51





0 de 0 commentaires pour l'article 147931



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13136,4

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91504 DT        1$ =2,44422 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1186,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147931 232|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires