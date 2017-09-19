مؤشر اسعار البيع عند الانتاج الصناعي يرتفع ب5ر4% خلال جويلية 2017

وبينت المعطيات التي نشرها المعهد على موقعه، ان هذا الارتفاع يعود اساسا الى تطور أسعار مواد مستخرجات المناجم بنسبة 7,7 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار كل من مواد المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة وغير المولدة للطاقة بنسب على التوالي 9,1 و3,3 بالمائة.
وزادت أسعار مواد قطاع الصناعات المعملية بنسبة 3,9 تحت تأثير نمو أسعار مواد قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 6,3 بالمائة وأسعار مواد قطاع الصناعات الكھربائية والميكانيكية بنسبة 7,4 بالمائة وأسعار مواد كل من قطاع صناعة المطاط والبلاستيك ومواد نجارة الخشب بنسب على التوالي 5,5 و3,5 بالمائة.
ارتفاع أسعار البيع عند الانتاج الصناعي في جويلية 2017 بنسبة 0,4 بالمائة مقارنة بشهر 2017
وسجل مؤشر اسعار البيع عند الانتاج الصناعي خلال شهر جويلية من سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 0,4 بالمائة مقارنة بشھر جوان من نفس السنة.
وساھمت في ھذا الارتفاع أسعار مواد صناعة تكرير النفط بنسبة 2,9 بالمائة وأسعار مواد قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 4,1 بالمائة وأسعار مواد قطاع الصناعات الكھربائية والميكانيكية بنسبة 1,0 بالمائة في المقابل سجلت أسعار المواد الكيميائية تراجعا بنسبة 0,7 بالمائة.
Publié le:2017-09-19 18:24:27
Par:machmoumelfol (Tunisia ) Par Mobile
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