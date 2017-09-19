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Politique

الهيئة الانتخابية ستعلن قريبا عن رزنامة الانتخابات الجزئية في دائرة ألمانيا

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن الهيئة ستعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن رزنامة الانتخابات الجزئية التي ستجرى في دائرة ألمانيا وهي تعمل حاليا على استكمال ضبط مواعيد هذه الرزنامة.

وأوضح في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الهيئة ملتزمة بتطبيق كافة شروط الترشح المنصوص عليها بالقانون معتبرا أن شرط الاقامة غير ضروري لقبول الترشحات اذ لم يكن موجودا في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ونفى عضو الهيئة في المقابل أن تكون هناك أية علاقة بين ما يروّج بشأن سعي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى توريث ابنه للحكم (انظر تصريحات الناطق الرسمي للجبهة الشعبية جريدة المغرب الاحد 17 سبتمبر 2017)، والانتخابات الجزئية التي ستجرى بدائرة ألمانيا خاصة بعد أن أعلن حزب نداء تونس عن نيته الجادة في ترشيح مديره التنفيذي لخوض هذه الانتخابات. وقال في هذا الصدد "أفضل كعضو هيئة محايدة ومستقلة عدم التعليق على هذه المسألة ذات الصبغة السياسية "، ولكني أعتقد شخصيا أنه لا صلة لهذا بذاك " وفق تقديره.


وكان المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيس صرح عقب تعيين النائب السابق عن دائرة ألمانيا حاتم الفرجاني كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية في التحوير الوزاري الأخير أن حزبه قرر ترشيح المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي ليكون نائبا في البرلمان عن هذه الدائرة .

ومن جانبه اعتبر النائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي أنّ المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي هو المرشح الرسمي والوحيد لنداء تونس في الانتخابات التشريعية الجزئية المنتظر اجراؤها في دائرة ألمانيا.
وأوضح في تصريحات اعلامية ً أنّ الحزب ينتظر فقط شروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاجراءات اللازمة وفتح باب الترشحات.

يشار الى أن حزب المستقبل أعلن في بلاغ له عن ترشيحه لتوفيق الحسناوي عضو المكتب التنفيذي للحزب لخوض الإنتخابات التشريعية الجزئية التي ستقام بدائرة ألمانيا مذكرا بأن الحسناوي هو من ضمن الناشطين التونسيين في مجال جمعيات الهجرة في مدينة قرونوبل وجنوب فرنسا.
يذكر أن الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي المقيم بألمانيا ربيع بودن كان عبر في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية "فايسبوك" عن نيته الترشح لمنافسة المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي. وقد وعد بودن الشعب التونسي بالعمل على تطوير السياحة ودعم اشعاعها .

Publié le:2017-09-19 12:21:36

  
  
  
  
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