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Economie

أكثر من مليوني دينار قيمة بضائع مهربة حجزتها وحدات الحرس الوطني خلال الأسبوع الماضي

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين 10 و16 سبتمبر الجاري من إحباط 94 عملية تهريب ، قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة خلالها بـ 2 مليون و463 ألف دينار، وذلك وفق بلاغ لوزارة الداخلية كما قامت هذه الوحدات في نفس الفترة بإلقاء القبض على 763 شخصا مفتشا عنهم في قضايا حق عام، و 5 عناصر تكفيريّة مفتش عنها من أجل الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإيقاف 9 عناصر آخرين من أجل تورّطهم في قضايا إرهابيّة.

كما قامت بحجز 71 سيّارة وشاحنة مفتش عنها، و12 بندقيّة صيد ممسوكة دون رخصة قانونيّة و21 خرطوشة من مختلف العيارات، إضافة إلى حجز 4 كلغ من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و343 قرصا مخدّرا.
وتمكنت وحدات الحرس الوطني من إحباط 17 عمليّة محاولة إجتياز للحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 181 مجتازا.



Publié le:2017-09-18 15:10:28

  
  
  
  
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