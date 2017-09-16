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القبض على صاحب محل للأنترنات بسوسة يقوم بترويج ''الزطلة'' داخل محله

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - ألقت وحدات الأمن الوطني بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، القبض على صاحب محل للأنترنات بالجهة، بعد أن عثرت على قطع من مخدر القنب الهندي "الزطلة" داخل المحل عند القيام بتفتشيه.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أن وحدات الأمن المذكورة، توفرت معلومات لديها تفيد بتعمد صاحب محل الأنترنات ترويج مخدر القنب الهندي "الزطلة" في أوساط الشباب، فقامت بمداهمة المحل، بعد مراجعة النيابة العمومية.
وأكدت أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمظنون به من أجل ترويج المخدّرات، وعهد لوحدات الأمن الوطني بالقلعة الكبرى الحي الجديد بمواصلة البحث.




Publié le:2017-09-16 17:18:03

  
  
  
  
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