Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Zai El Hawa  
Régions

ضبط 15 شخصا في سوسة وصفاقس حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني بسوسة من ضبط مركب بحري تبين أنه محل سرقة وذلك على مستوى سواحل شط مريم، على متنه 8 أشخاص من بينهم فتاة جزائرية.

وإعترف المشتبه فيهم، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه ايطاليا وعثر لديهم على مبلغ مالي من العملة الأجنبية الأوروبية الأورو.


ومن جهة أخرى ألقت الوحدات البرية والبحرية للحرس الوطني بالمحرس بولاية صفاقس على سبعة أشخاص أحدهم محل منشور تفتيش، وإعترفوا أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الجهة.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم.

Publié le:2017-09-16 14:19:15

  
  
  
  
cadre-8d523b9491df45fcbabb0e2bbedd296c-2017-09-16 14:19:15





0 de 0 commentaires pour l'article 147787



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147787 576|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires