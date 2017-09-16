ضبط 15 شخصا في سوسة وصفاقس حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة

وإعترف المشتبه فيهم، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه ايطاليا وعثر لديهم على مبلغ مالي من العملة الأجنبية الأوروبية الأورو.
ومن جهة أخرى ألقت الوحدات البرية والبحرية للحرس الوطني بالمحرس بولاية صفاقس على سبعة أشخاص أحدهم محل منشور تفتيش، وإعترفوا أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الجهة.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم.
Publié le:2017-09-16 14:19:15
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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