الجامعة التونسية لمديري الصحف تنعى الصحفي عبد المجيد الدبوسي

وكعادتنا به سواء في جريدة " لوطون" أو في مكتبة المعرفة الموجودة في ساحة برشلونة بالعاصمة في تونس أو في باريس بفرنسا، حيث لا يتوقف عن العمل وابتداع المشاريع والتفكير في الآتي، فانّ الراحل استمر يعمل دون كلل في اذاعته الباريسية مضافة اليها اذاعة أخرى في جنوب فرنسا الى ان داهمه المرض فجابهه بالبطولة والاصرار المعروفين عنده.
وبوفاته تفقد تونس وخاصة الساحة الاعلامية بشقيها المكتوب والسمعي صحفيا بارزا لطالما أبهر قراءه ومستمعيه بما يعرض عليهم من أفكار وتحاليل ومواقف سجلها له تاريخ رجل ناضل دوما من أجل الحرية ومن اجل مستقبل أفضل للتونسيين وعموم المغاربيين.
ان الجامعة التونسية لمديري الصحف وهي تنعى الفقيد العزيز تحفظ له طيب المعشر ووفاء الصداقة وتكبر فيه حرصه على بعث ما استطاع من المشاريع الصحفية.
وهي اذ تودع في عبد المجيد الدبوسي صحفيا متألقا وباعثا ناجحا، فإنها تعزي فيه اسرته وعائلته الموسعة وكامل الساحات الإعلامية والثقافية وعموم قرائه ومستمعيه في تونس وفرنسا وتسال الله ان يتغمده برحمته الواسعة وأن يرزق عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان.
رئيس الجامعة/ الطيب الزهار
Publié le:2017-09-15 23:15:20
Par:kamelwww (France )
Sur:لزهر العكرمي ينسحب من إذاعة ''كاب اف ام''ويتّهم برهان بسيّس