Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
C Presse

الجامعة التونسية لمديري الصحف تنعى الصحفي عبد المجيد الدبوسي

Vendredi 15 Septembre 2017
Communiqué de Presse - علمت الجامعة التونسية لمديري الصحف ببالغ الاسى والحسرة بوفاة الصحفي مدير جريدة "بلا حدود" ( Sans Frontières) ومؤسس ومدير اذاعة " راديو شمس " ( Radio Soleil) التي كانت تبث في كامل المنطقة الباريسية بفرنسا حيث أقام الفقيد العزيز طيلة الـ 30 سنة الماضية مُصرّا على خدمة التونسيين وباقي المغاربيين المقيمين هناك بما ساعدهم على الدفاع عن حقوقهم المدنية والشغلية وخاصة على هويتهم وسط مجتمع يواصل الانغلاق في وجوههم.

وكعادتنا به سواء في جريدة " لوطون" أو في مكتبة المعرفة الموجودة في ساحة برشلونة بالعاصمة في تونس أو في باريس بفرنسا، حيث لا يتوقف عن العمل وابتداع المشاريع والتفكير في الآتي، فانّ الراحل استمر يعمل دون كلل في اذاعته الباريسية مضافة اليها اذاعة أخرى في جنوب فرنسا الى ان داهمه المرض فجابهه بالبطولة والاصرار المعروفين عنده.


وبوفاته تفقد تونس وخاصة الساحة الاعلامية بشقيها المكتوب والسمعي صحفيا بارزا لطالما أبهر قراءه ومستمعيه بما يعرض عليهم من أفكار وتحاليل ومواقف سجلها له تاريخ رجل ناضل دوما من أجل الحرية ومن اجل مستقبل أفضل للتونسيين وعموم المغاربيين.

ان الجامعة التونسية لمديري الصحف وهي تنعى الفقيد العزيز تحفظ له طيب المعشر ووفاء الصداقة وتكبر فيه حرصه على بعث ما استطاع من المشاريع الصحفية.

وهي اذ تودع في عبد المجيد الدبوسي صحفيا متألقا وباعثا ناجحا، فإنها تعزي فيه اسرته وعائلته الموسعة وكامل الساحات الإعلامية والثقافية وعموم قرائه ومستمعيه في تونس وفرنسا وتسال الله ان يتغمده برحمته الواسعة وأن يرزق عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان.
رئيس الجامعة/ الطيب الزهار

Publié le:2017-09-15 23:15:20

  
  
  
  
cadre-2902ea08bfe4d834c405462f8fae0720-2017-09-15 23:15:20





0 de 0 commentaires pour l'article 147774



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147774 394|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires