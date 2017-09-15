Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
Politique

استكمال إجراءات تسديد الشغور في هيئة الانتخابات محور لقاء رئيس البرلمان برئيس الجمهورية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بأن اللقاء الذي جمعه عشية اليوم برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج، تناول موضوع استكمال الإجراءات لتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف الناصر، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الجمعة، أنه من المنتظر أن يدعو مكتب المجلس إلى جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل تخصّص لهذا الغرض.
كما استعرض اللقاء، وفق ذات المصدر، ضرورة إتمام النظر في مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها في أقرب الآجال.



Publié le:2017-09-15 20:02:40

  
  
  
  
cadre-f4c2cb0e50e462887932454fb8199b83-2017-09-15 20:02:40





1 de 1 commentaires pour l'article 147768

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 21h 31m |           
الانتخابات البلدية في تونس يوم 17 ديسمبر 2017 .
سد الشغور ، البرلمان ،
التصديق على مجلة المحليات ، البرلمان ،
التوقيع مرسوم الدعوة للإنتخابات، الرئيس ،
إستكمال أكثر ما يمكن من محاكم إدارية في كل الجغرافيات ألمانية ، حتى تتمكن من معالجة الأشياء التي ستمس الإنتخابات . الحكومة .

يوم 17 ديسمبر نريده عرس إنتخابي و ليس مأتم و قبر للدستور .

الأحزاب الغير مستعدة ، عيبها على روحها .. العام الكل فاش يعملوا ؟

تأجيل الإنتخابات قبر للدستور و خيانة وطنية .



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147768 1099|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires