استكمال إجراءات تسديد الشغور في هيئة الانتخابات محور لقاء رئيس البرلمان برئيس الجمهورية

Vendredi 15 Septembre 2017



بــاب نــات - أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بأن اللقاء الذي جمعه عشية اليوم برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج، تناول موضوع استكمال الإجراءات لتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وأضاف الناصر، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الجمعة، أنه من المنتظر أن يدعو مكتب المجلس إلى جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل تخصّص لهذا الغرض.

كما استعرض اللقاء، وفق ذات المصدر، ضرورة إتمام النظر في مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها في أقرب الآجال.







Publié le:2017-09-15 20:02:40

