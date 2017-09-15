تضرر شبكة الطرقات بمدينة قابس جراء تسرب المياه و تكرر تدخلات ''الـصوناد''

من جانبهم، عبر عدد من متساكني "المنارة" بتبلبو في قابس الجنوبية، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات)، عن استنكارهم من قيام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مناسبات عديدة بالتدخل لاصلاح شبكتها في شارع "محمد علي الحامي" الذي تم تعبيده حديثا لتصبح وضعية هذا الطريق على أسوا ما يكون والحال انه لم يمض على تعبيدها بالخرسانة الاستفلتية اكثر من سنة، مشيرين الى أنهم يعيشون منذ فترة انقطاعات متكررة للمياه.
كما تكررت انقطاعات مياه الشرب على عديد التجمعات السكانية بعدد من معتمديات ولاية قابس وبات هذا الاشكال يؤرق الكثير من المتساكنين الذين احتجوا في مناسبات متعددة على هذا الوضع.
وفي هذا الصدد، تحول، اليوم الجمعة، والي قابس، منجي ثامر، في اطار متابعته للعودة المدرسية الى المدرسية الابتدائية "ابن زياد" بغنوش، حيث عاين عن قرب اشكال انقطاع مياه الشرب على هذه المدرسة وعلى الحي الذي تقع فيه هذه المؤسسة التربوية، مؤكدا على ضرورة المعالجة الفورية لهذا الوضع بإيجاد الحلول الفنية الازمة لذلك.
ويجمع الكثير من متساكني ولاية قابس على ان شبكة توزيع مياه الشرب بهذه المدينة قد تقادمت بشكل كبير وان الحاجة أصبحت متأكدة لتجديدها وان التراخي في ذلك سيتسبب في ضياع الاموال التي تخصص لتعصير شبكة الطرقات، محذرين من وقوع الاسوأ بسبب الارتخاءات التي تشهدها العديد من شوارع وانهج مدينة قابس والناجمة اساسا عن ضياع مياه الشرب.
Publié le:2017-09-15 20:03:31
Par:kamelwww (France )
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