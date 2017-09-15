Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
Régions

تضرر شبكة الطرقات بمدينة قابس جراء تسرب المياه و تكرر تدخلات ''الـصوناد''

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تعرف شبكة الطرقات بمدينة قابس تضررا كبيرا بسبب الارتخاءات الحاصلة فيها جراء تسرب المياه وبفعل التدخلات العديدة التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاصلاح الاعطاب المتواصلة التي تشهدها شبكة المياه بالمنطقة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، كاتب عام بلدية قابس، رضا ساسي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

من جانبهم، عبر عدد من متساكني "المنارة" بتبلبو في قابس الجنوبية، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات)، عن استنكارهم من قيام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مناسبات عديدة بالتدخل لاصلاح شبكتها في شارع "محمد علي الحامي" الذي تم تعبيده حديثا لتصبح وضعية هذا الطريق على أسوا ما يكون والحال انه لم يمض على تعبيدها بالخرسانة الاستفلتية اكثر من سنة، مشيرين الى أنهم يعيشون منذ فترة انقطاعات متكررة للمياه.
كما تكررت انقطاعات مياه الشرب على عديد التجمعات السكانية بعدد من معتمديات ولاية قابس وبات هذا الاشكال يؤرق الكثير من المتساكنين الذين احتجوا في مناسبات متعددة على هذا الوضع.

وفي هذا الصدد، تحول، اليوم الجمعة، والي قابس، منجي ثامر، في اطار متابعته للعودة المدرسية الى المدرسية الابتدائية "ابن زياد" بغنوش، حيث عاين عن قرب اشكال انقطاع مياه الشرب على هذه المدرسة وعلى الحي الذي تقع فيه هذه المؤسسة التربوية، مؤكدا على ضرورة المعالجة الفورية لهذا الوضع بإيجاد الحلول الفنية الازمة لذلك.
ويجمع الكثير من متساكني ولاية قابس على ان شبكة توزيع مياه الشرب بهذه المدينة قد تقادمت بشكل كبير وان الحاجة أصبحت متأكدة لتجديدها وان التراخي في ذلك سيتسبب في ضياع الاموال التي تخصص لتعصير شبكة الطرقات، محذرين من وقوع الاسوأ بسبب الارتخاءات التي تشهدها العديد من شوارع وانهج مدينة قابس والناجمة اساسا عن ضياع مياه الشرب.

Publié le:2017-09-15 20:03:31

  
  
  
  
cadre-83ffbae4513631fc2a53b3f43053d0e1-2017-09-15 20:03:31





0 de 0 commentaires pour l'article 147760



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147760 515|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires