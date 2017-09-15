Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
Partis

حركة النهضة تثمن المصادقة على قانون المصالحة الادارية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - ثمنت حركة النهضة مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات قالت الحركة انها جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد مؤكدة من جهة اخرى على ضرورة توافق كل الكتل للتعجيل بتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية.

واورد بلاغ صادراليوم الجمعة عن الحركة ان المكتب التنفيذي قد عقد اجتماعه الدوري يوم أمس الخميس بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي وتناول فيه الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية مضيفا ان المكتب التنفيذي يعتبر هذا القانون خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض واستنكر المكتب التنفيذي للحركة "ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه ".


واكدت الحركة على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الديمقراطية وتوفير الشروط اللازمة لمؤسسات الدولة ومنها مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية لممارسة سيادة الشعب الى جانب التاكيد على أهمية توحيد الجهود لخدمة الأجندة الوطنية وأولويات البلاد وعلى رأسها مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والتقدّم أكثر في انجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة بما يساعد على تحقيق توازنات المالية العمومية وإيجاد مواطن شغل جديدة وتسريع نسق التنمية الجهوية مع تنفيل الجهات الأقل حظا من التنمية وحسن الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة.

Publié le:2017-09-15 14:01:24

  
  
  
  
cadre-132933a2d9a6e8ae562c0fa9abbd8de6-2017-09-15 14:01:24





3 de 3 commentaires pour l'article 147741

Goldabdo  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 17h 49m |           
ملا رقعة.

Abstract1  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 15h 53m | Par           
مالذي تثمنونه ؟ خيبتكم و نكستكم؟ أم خيانتكم لمن انتخبكم ؟ هو القانون أصلا مازال أمامه أشواط كي يمر . و التصويت على هذا القانون وقع في ظروف و ملابسات غير مقبولة، يعني بطريقة مزروبة و بالغدرة. ثانيا، عديد نقاط الإستفهام توضع على مدى دستورية هذا القانون، و حتى ولو اتفقتم أنتم و النداء على التصويت عليه، هذا لا يعني أن هذا القانون سليم تماما و خالي من الثغرات و التناقضات الدستورية. و هو ما سيجعله عرضة للطعن دستوريا و سيتم اسقاطه بإذن الله. هذا القانون لن يمر، و لكن ابكي فقط على من ظهر على حقيقته و خذل نفسه و أنصاره. و الله كان سكتو خير، أما هي فرصة باش الشعب يشوفكم على حقيقتكم.

Haitham80  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 14h 42m |           
سارق وفي إيدو شمعة: ''إنّ الّذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا..."



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147741 2996|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires