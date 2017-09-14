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Justice

الحكم بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في قضية الوزير السابق فاضل عبد الكافى

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في قضية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ووزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافى، بموجب حكم اعتراضي على حكم غيابي صادر في 26 نوفمبر 2014، وفق ما أفاد به ل(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي.

تجدر الاشارة الى أن عبد الكافى استقال بسبب هذه القضية ، التى رفعتها ضده في سنة 2013 دائرة الأبحاث الديوانية في خصوص جرائم صيرفة.



Publié le:2017-09-14 17:24:20

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 147696

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 19h 49m |           
وزير متشائم ومفلس !!!

Machmoumelfol  ()  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 18h 00m | Par           
فبركوا له فيلما لكي لا يخلف يوسف الشاهد في رئاسة الحكومة



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