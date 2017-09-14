الحكم بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في قضية الوزير السابق فاضل عبد الكافى

Jeudi 14 Septembre 2017



بــاب نــات - قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في قضية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ووزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافى، بموجب حكم اعتراضي على حكم غيابي صادر في 26 نوفمبر 2014، وفق ما أفاد به ل(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي.



تجدر الاشارة الى أن عبد الكافى استقال بسبب هذه القضية ، التى رفعتها ضده في سنة 2013 دائرة الأبحاث الديوانية في خصوص جرائم صيرفة.







Publié le:2017-09-14 17:24:20

