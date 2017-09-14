عودة تسويق سيارات بيجو ''بيك آب'' في تونس

كما اعلن في تصريح اعلامي ادلى به عقب لقاء جمعه الخميس برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالقصبة، عن انجاز معمل لتصنيع سيارات "بيجو" في غضون السداسي الاول من سنة 2018.
واكد اهمية هذا المشروع بالنسبة لمؤسسة "بيجو" وشريكه "ستافيم" في تونس وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط.
ويشار ان مؤسسة "ستافيم" امضت بمناسبة ندوة الاستثمار "تونس 2020" (نوفمبر 2016) مذكرة تفاهم مع مجمع "بيجو" حول تصنيع وتركيب وتسويق سيارات بيجو من نوع "بيك اب" في تونس.
ديجة
Publié le:2017-09-14 17:20:43
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..