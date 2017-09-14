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Economie

عودة تسويق سيارات بيجو ''بيك آب'' في تونس

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - اعلن المدير العام لمؤسسة "بيجو" للسيارات، جون فيليب امباراتو، عن عودة تسويق سيارات "بيجو" من نوع "بيك آب" (404) في تونس بعد غياب دام حوالي 25 سنة.

كما اعلن في تصريح اعلامي ادلى به عقب لقاء جمعه الخميس برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالقصبة، عن انجاز معمل لتصنيع سيارات "بيجو" في غضون السداسي الاول من سنة 2018.


واكد اهمية هذا المشروع بالنسبة لمؤسسة "بيجو" وشريكه "ستافيم" في تونس وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط.
ويشار ان مؤسسة "ستافيم" امضت بمناسبة ندوة الاستثمار "تونس 2020" (نوفمبر 2016) مذكرة تفاهم مع مجمع "بيجو" حول تصنيع وتركيب وتسويق سيارات بيجو من نوع "بيك اب" في تونس.
ديجة

Publié le:2017-09-14 17:20:43

  
  
  
  
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