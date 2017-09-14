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القضاء على الإنتصاب الفوضوي وسط مدينة الحامة بقابس

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - قامت، صباح اليوم الخميس، فرقة الشرطة البلدية بالحامة مدعومة بوحدات أمنية من إدارة إقليم قابس ومن فوج حفظ النظام العام والمنطقة الجهوية للأمن بالحامة، بنقل الباعة المنتصبين بشكل عشوائي وسط مدينة الحامة إلى فضاء جديد تم اعداده للغرض بنهج الطاهر صفر بالمنطقة لتعود على إثر ذلك حركة المرور بالشارع الرئيسي للمدينة إلى سالف نشاطها.

و لقي هذا التدخل، الذي أسفر عن اختفاء الاكتظاظ بالشارع الرئيسي ومحيط مقر معتمدية الحامة، دعما من قبل المواطنين لما كان يسببه الانتصاب الفوضوي من قلق للمتساكنين وللموظفين العاملين في عدد من المؤسسات العمومية الواقعة بالشارع الرئيسي للمدينة على غرار مقر معتمدية الحامة، وبلدية المكان والمركب الثقافي الطاهر الحداد، ومدرسة الدغباجي.
يذكر أن والي قابس، منجي ثامر، أدى في نهاية الأسبوع المنقضي زيارة ميدانية لمعتمدية الحامة عاين خلالها الفضاء الذي تمت تهيئته لانتصاب الباعة بنهج الطاهر صفر، وأذن على ضوء هذه المعاينة بوضع حد لظاهرة الإنتصاب الفوضوي بالحامة بنقلة التجار المتصبين بشكل عشوائي إلى هذا الفضاء.



Publié le:2017-09-14 14:33:02

  
  
  
  
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