تفاصيل التصويت على قانون المصالحة الإدارية

Jeudi 14 Septembre 2017



بــاب نــات

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Publié le:2017-09-14 11:00:50

- صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.وقبل ذلك تمت المصادقة على المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، وسط شعارات رددها نواب المعارضة على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد" و"الشعب ضاق ذرعا بالطرابلسية الجدد"، حيث تمت المصادقة على فصول مشروع القانون الثمانية، قبل المصادقة عليه برمته.و نشرت منظمة بوصلة تفاصيل التصويت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2017 الذي تم بمقتضاه المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري برمته بموافقة 117 نائبا واعتراض 9 آخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته.وأشارت بوصلة إلى أنّ 5 من بين نواب الكتلة البرلمانية لحركة النهضة صوتوا ضد القانون فيما احتفظ نائب آخر بصوته.وامتنع عن التصويت 15 نائبا 7 منهم من كتلة الجبهة الشعبية و6 من الكتلة الديمقراطية ونائب واحد عن كتلة حركة النهضة ونائب واحد من غير المنتمين.