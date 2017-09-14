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Politique

تفاصيل التصويت على قانون المصالحة الإدارية

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
وقبل ذلك تمت المصادقة على المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، وسط شعارات رددها نواب المعارضة على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد" و"الشعب ضاق ذرعا بالطرابلسية الجدد"، حيث تمت المصادقة على فصول مشروع القانون الثمانية، قبل المصادقة عليه برمته.



و نشرت منظمة بوصلة تفاصيل التصويت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2017 الذي تم بمقتضاه المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري برمته بموافقة 117 نائبا واعتراض 9 آخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته.

وأشارت بوصلة إلى أنّ 5 من بين نواب الكتلة البرلمانية لحركة النهضة صوتوا ضد القانون فيما احتفظ نائب آخر بصوته.

وامتنع عن التصويت 15 نائبا 7 منهم من كتلة الجبهة الشعبية و6 من الكتلة الديمقراطية ونائب واحد عن كتلة حركة النهضة ونائب واحد من غير المنتمين.

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Publié le:2017-09-14 11:00:50

  
  
  
  
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Abstract1  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 11h 37m | Par           
موعدنا معكم في الإنتخابات البلدية، هذا ان وافق النداء و السبسي على إجرائها. فكل المؤشرات تدل على أن السبسي يريد تأجيلها حتى تصبح قريبة من 2019 ثم بالتالي إلغاؤها لأنها ستصبح غير مجدية. لكن في أي انتخابات قادمة، سيكون موعدكم مع الشعب و سيعاملكم بما أنتم أهله. وضعتم أنفسكم مع النداء و التجمع في نفس الخانة، و بالتالي لن يفرق الشعب بينكما. اليوم أنتم تصوتون و الشعب ينظر مقهورا و مندهشا من المدى الذي يمكن للخيانة أن تصل إليه، و غدا سيصوت الشعب و يعاقبكم و أنتم تنظرون في خزي و في اعتراف بالخيانة و الجبن. انتخبناكم لتمثلونا و تحاسبوا المفسدين، فها أنتم تتحالفون مع المفسدين و تقوونهم على الشعب الضعيف. قالك جا يعاون فيه على قبر بوه ياخي هربلو بالفاس. كم أنتم جبناء و مخادعين.



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