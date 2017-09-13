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155 ألف دينار قيمة المساعدات المدرسية في ولاية اريانة

Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات - أفادت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية في ولاية اريانة امال الغزواني اليوم الاربعاء أن قيمة المساعدات المخصصة لتلاميذ وطلبة ولاية أريانة من ابناء العائلات المعوزة تناهز 155 الف دينار بمعدل 30 دينارا للتلميذ الواحد و100 دينار للطالب بالجامعة.

وأضافت أنه تمّ إحصاء 3500 تلميذا وتلميذة ونحو 500 طالب وطالبة ستشملهم المساعدات بالنسبة للسنة الدراسية والجامعية 2018/2017، مشيرة الى انه يمكن للعائلة الواحدة التي تضمّ أكثر من تلميذ وطالب ان تتمتّع بالمساعدة حسب عدد الابناء في الدراسة .


ويشار إلى أن المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية تقوم ايضا بالتعاون ومع مؤسسة التضامن الاجتماعي بالجهة بمساعدة ابناء العائلات المعوزة غير المدرجين بالقائمات الجهوية من خلال التنسيق مع مديري المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية الذين يقومون بمدها بقائمات اسمية للتلاميذ المحتاجين حيث يوفّر التضامن الاجتماعي المحافظ المدرسية والميدعات وايضا الادوات المدرسية والكتب المدرجة بالمناهج التربوية .

Publié le:2017-09-13 20:08:39

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147660

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 13 Septembre 2017 à 21h 47m |           
العودة المدرسية فرصة لتقديم الدعم للعائلات المعوزة - إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) -سورة الذاريات -



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