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Politique

البحيري : لو امتلك نواب المعارضة أسلحة.. لقاموا بتصفيتنا

Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات - عبّر رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح لاذاعة موزاييك الأربعاء 13 سبتمبر 2017 عن استيائه وتنديده لما اعتبره اعتداء على حرمة مجلس نواب الشعب وعلى الديمقراطية من قبل بعض النواب، قائلا' لو كانت لديهم أسلحة لقاموا بتصفيتنا'.

تجدر الإشارة الى أن ئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية ، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد أن قام نواب من المعارضة بقطع سير الجلسة .
وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.

وقد تمكنوا من الحصول على موافقة لرفع الجلسة في مرة أولى ، بعد أن طلب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ذلك استنادا الى أحكام النظام الداخلي.

وخلال العودة الى الجلسة العامة قام نواب المعارضة بترديد النشيد الوطني دون توقف وشعارات على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد"،خلال قراءة تقرير لجنة التشريع العام الخاص بمشروع القانون، مما أجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التشاور، ثم استئنافها بعد ذلك.
وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب، جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له ، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة.

Publié le:2017-09-13 17:42:29

  
  
  
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 147657

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 23h 40m |           
لقد قام البجبوج بتصفيتكم سياسيا ...

Ra7ala  ()  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 11h 36m | Par           
للأسف أن الكثيرين صوتوا للنهضة أملا في تغير الحال نحو الأفضل لكن الواقع أن من صوت للنهضة قد صوت للسبسي ولعودة النظام السابق بصورة جديدة وعصابات جديدة

Hindir  ()  |Mercredi 13 Septembre 2017 à 19h 12m | Par           
تصحيح أكبر دليل على أنك مقتنع بأنكم تستحقون التصفية.

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 13 Septembre 2017 à 18h 13m |           
صعلوك معارض أفضل و أشرف و أعقل من مغط مثلك يساق بكلمة أر
كيف ستدافع على موكل و من سيصدقك بعد اليوم؟
لا يدافع على السارق إلا السارق و المجرم
كلام الأجداد فوق تصرف قطيع من الأحمرة يسوقه شيخان لا يخافان الله تطاولوا على شرع الله، سرقا البلاد و اليوم يريدان سرقة حقوق الشعب
خسارة فيك أن يلوث معارض يداه بجسمك الذي لا عقل فيه



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