عمادة الأطباء: عملية بيع الأدوية من قبل الأطباء ممنوعة تماما

وأفاد البيان ان العمادة تذكر العموم بان عملية بيع الأدوية من قبل الأطباء ممنوعة تماما كما هو الشأن بالنسبة لتوجيه الأطباء لمرضاهم نحو صيدليات معينة دون أخرى، مشددة على ان كل شراكة تتنزل في هذا الاطار بين طبيب وصيدلي أو مسدي خدمات شبه طبية وأي طرف آخر، تعتبر غير قانونية ويعرض القائم به الى عقوبات تأديبية.
وذكر البيان بان القانون 91/21 المتعلق بتنظيم ومزاولة مهنة الطب، يحجر على نفس الشخص ممارسة مهنتي الطب والصيدلة في ان واحد، وينص على انه يمنع على الطبيب ممارسة اي نشاط ربحي او مهنة اخرى.
وأكدت العمادة متابعتها بالتعاون مع السلط العمومية لملف الطبيب الموقوف بتهمة الاستيلاء على ادوية ، وذلك بهدف تحديد مسؤوليات كل طرف واتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة.
يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدر الأسبوع الفارط، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق عناصر شبكة مختصة في الاستيلاء على الأدوية الخاصة بمرض السرطان وبيعها، والإبقاء على عنصرين اثنين بحالة سراح مع تحجير السفر على أحدهما، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة والقطب القضائي والمالي، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
وأوضحت وزارة الداخلية انه تم القبض على شخص يعمل بأحد المستشفيات العمومية بتونس بصدد بيع كمية من الأدوية الخاصة بمرض السرطان إلى شخص آخر يعمل بمصحة خاصة مقابل مبلغ مالي.
Publié le:2017-09-13 17:38:57
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..