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إحباط عمليّة إجتياز للحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من سواحل مدنين

Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات - تم إلقاء القبض على شخص بجهة حيّ الرّياض بسوسة، على إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالجهة، تفيد بتعمّده الإتجار في العملة النقديّة المزيّفة والتحيّل.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أنه تمت مداهمة منزل المظنون فيه، بالتنسيق مع النيابة العموميّة بسوسة، وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا عُثر على 14 ألف ورقة نقديّة مزيّفة. وأكدت أنه بمراجعة النيابة العموميّة بسوسة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه، وفتح محضر بحث موضوعه "تدليس عملة والمشاركة في ذلك" والأبحاث متواصلة.

وأفادت الوزارة في بلاغ ثان لها، بأنه في إطار التصدّي لظاهرة الهجرة السرّية، تمكنت دوريّة تابعة للمركز البحري للحرس الوطني ببوغرارة من ولاية مدنين، أمس الثلاثاء، من إحباط عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من سواحل الجهة، وألقت القبض على 4 أشخاص، وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة.

وبينت أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ بهم جميعا، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق من أجل مغادرة التراب التونسي خلسة".



Publié le:2017-09-13 15:49:10

  
  
  
  
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