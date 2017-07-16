وفاة شخصين واصابة 6 اخرين في حادث اصطدام سيارتين على مستوى منطقة سيدي احمد ببنزرت الجنوبية

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-16 22:46:27

- جد ظهر اليوم الاحد على مستوى منطقة سيدي احمد بالطريق الوطنية رقم 11 من معتمدية بنزرت الجنوبية حادث مرور خطير، أسفر عن وفاة فتاة لم تتجاوز ربيعها الثاني على عين المكان ووالدها بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة متاثرا باصاباته العميقة.كما أصيب ستة اشخاص بجروح واصابات متفاوتة الخطورة في هذا الحادث المتمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين خلال مجاوزة وانقلابهما، وفق ما افادت به مصادر مسؤولة من الحماية المدنية ومن الادارة الجهوية للصحة ببنزرت، مراسل (وات) بالجهة.وأوضحت ذات المصادر انه بفضل التدخل العاجل والناجع من لدن مصالح الحرس الوطني في تامين المكان وايضا الحماية المدنية تم اسعاف المصابين الستة، والاحتفاظ بمصابين اثنين (ام وابنها) تحت العناية المركزة وحالتهما مستقرة، في حين ينتظر ان يغادر المصابون الاربعة المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.