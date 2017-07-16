Radio Babnet Tunisie  On Air: Anouar Brahem - Brahem--  
Politique

سامية عبو: عرض ميشال بوجناح بمهرجان قرطاج الدولي فضيحة لتونس

Dimanche 16 Juillet 2017
video
بــاب نــات - قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلتها في مجلس الشعب ان " عرض الصهيوني ميشال بوجناح بمهرجان قرطاج الدولي فضيحة لتونس".

وأضافت سامية عبو " مشكلتنا ليست ديانة "ميشال بوجناح" بل أفكاره التي ايد من خلالها جيش الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين ...
وتابعت سامية عبو " كيف يمكن لوزارة الثقافة ان تدعم " شخصا" تورط في دعم اطراف هاجمت تونس ودنست ارضها...


أحزاب سياسية وجمعيات تطالب وزارة الشؤون الثقافية بالغاء حفل ''ميشال بوجناح''
وكان عدد من الاحزاب والجمعيات، طالبوا وزارة الشؤون الثقافية وهيئة مهرجان قرطاج الدولي بالغاء حفل "ميشال بوجناج" باعتباره "جندي من جنود الصهيونية العالمية و الكيان الصهيوني في المجالين السياسي والثقافي".


وعبرت، هذه الاحزاب والجمعيات، في بيان مشترك، نشر بالصفحة الرسمية للتيار الشعبي على "الفايسبوك"عن استغرابها من "موقف وزارة الثقافة الذي يحاول إيهام الرأي العام باستقلالية هيئة المهرجان وعدم التدخّل فيها والحال أنّ حفلات هذا المهرجان تنظم تحت إشرافها وهي من تقوم بالتمويل وبالتالي من أموال الشعب التونسي" داعية الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها.

وأشادت، في البيان ذاته، ب"الموقف الثابت للاتحاد العام التونسي للشغل ولكافّة القوى والشخصيات الوطنية التي عبّرت عن رفضها إقامة هذا الحفل" داعية الى "تحرّك جماهيري واسع للتصدّي إلى خطوات التطبيع المتتابعة".

كما دعت، أبناء الشعب إلى "مقاطعة كل دعوات و نشاطات و فعاليات التطبيع والصمود في وجه العصابات المحلية التي تعمل لصالح العدو الصهيوني وضدّ قضيّة العرب المركزية قضيّة فلسطين"، مؤكدة "العزم على التصدّى لكل محاولات التطبيع ومن بينها عرض الصهيوني ميشال بوجناح، بكل الوسائل المشروعة و المتاحة".

وصدر البيان عن كل من الجبهة الشعبية وحركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة النضال الوطني والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية الرابطة التونسية للتسامح ومنظمة حرة ومنتدى الحوار الوطني الديمقراطي وجمعية أحرار باجة وجمعية شبيبة تونس ومركز مسارات للدراسات وشبكة باب المغاربة.
يذكر أن عددا من الناشطين في أحزاب سياسية وجمعيات، قد نفذوا يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الثقافية بساحة القصبة، طالبوا خلالها بإلغاء عرض، ميشال بوجناح، المدرج ضمن برمجة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي يوم 19 جويلية الحالي بالمتحف الأثري بقرطاج.

Publié le:2017-07-16 12:26:10

cadre-072a15c6e8c7feb872965d04206db166-2017-07-16 12:26:10
    
    
    
    
    





5 de 5 commentaires pour l'article 145353

Mandhouj  (France)  |Dimanche 16 Juillet 2017 à 13h 51m |           
Il faut faire la pub à la cause palestinienne !

festival Carthage, un été Pour la Palestine ! c'est beau, non ?

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 16 Juillet 2017 à 13h 49m |           
سبحان الله... لما تقرأ التعاليق الفايسبوكية خاصة، تفهم لماذا تجرأ الكيان الصهيوني الجبان على الدخول لأراضي الزيتونة و اغتيال ابنها جهارا نهارا... العملاء أشد وفاء و شراسة من الكلاب.

لم أكن أعرف هذا المدعو ميشال بوجناح، و لكن الفضول دعاني لأبحث عن سيرته فوجدت الرجل يقول بالحرف الواحد "بديهي، أنا مناصر للصهيونية قلبا و قالبا"... و الكلاب النباحة تلوك علكة "تونسي بن تونسي" و "عبو تركب على الحدث" و هلم جرا.

الخزي و العار على كل من لا يمسه دخول صهيوني من الباب الكبير لأرضه، و لو كان أباه أو أخاه أو من عشيرته.

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 16 Juillet 2017 à 13h 25m |           
@ Cartaginois2011
لان تونس لا تملك سيادة والحاكم لا يحترم الشعب والشعب منقسم وسبب انقسام الشعب حكام دخلوا تونس في حيط منذ انقلاب بورقيبة على الباي

Hamedmeg  (Tunisia)  |Dimanche 16 Juillet 2017 à 13h 24m | Par           
سيب ميشال و ماعادش تتكلم باسم التوانسة ، هو صحيح إيهودي تونسي أما انأكدلك إللي عندو مالوطنية أكثر من برشا نواب و خاصة إللي كي المعيز ياكلو و يصيحو و نزيدك زيادة الحفلة لو كان تصير إلا ما تعبي قرطاج و الأيام بيناتنا

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Dimanche 16 Juillet 2017 à 12h 40m | Par           
Dans d'autres pays démocratiques celà peut conduire à la chute du gouvernement



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12554,6

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,79051 DT        1$ =2,46959 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   493,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145353 1621|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires