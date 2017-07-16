سامية عبو: عرض ميشال بوجناح بمهرجان قرطاج الدولي فضيحة لتونس

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بــاب نــات

أحزاب سياسية وجمعيات تطالب وزارة الشؤون الثقافية بالغاء حفل ''ميشال بوجناح''





Publié le:2017-07-16 12:26:10

- قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلتها في مجلس الشعب ان " عرض الصهيوني ميشال بوجناح بمهرجان قرطاج الدولي فضيحة لتونس".وأضافت سامية عبو " مشكلتنا ليست ديانة "ميشال بوجناح" بل أفكاره التي ايد من خلالها جيش الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين ...وتابعت سامية عبو " كيف يمكن لوزارة الثقافة ان تدعم " شخصا" تورط في دعم اطراف هاجمت تونس ودنست ارضها...وكان عدد من الاحزاب والجمعيات، طالبوا وزارة الشؤون الثقافية وهيئة مهرجان قرطاج الدولي بالغاء حفل "ميشال بوجناج" باعتباره "جندي من جنود الصهيونية العالمية و الكيان الصهيوني في المجالين السياسي والثقافي".وعبرت، هذه الاحزاب والجمعيات، في بيان مشترك، نشر بالصفحة الرسمية للتيار الشعبي على "الفايسبوك"عن استغرابها من "موقف وزارة الثقافة الذي يحاول إيهام الرأي العام باستقلالية هيئة المهرجان وعدم التدخّل فيها والحال أنّ حفلات هذا المهرجان تنظم تحت إشرافها وهي من تقوم بالتمويل وبالتالي من أموال الشعب التونسي" داعية الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها.وأشادت، في البيان ذاته، ب"الموقف الثابت للاتحاد العام التونسي للشغل ولكافّة القوى والشخصيات الوطنية التي عبّرت عن رفضها إقامة هذا الحفل" داعية الى "تحرّك جماهيري واسع للتصدّي إلى خطوات التطبيع المتتابعة".كما دعت، أبناء الشعب إلى "مقاطعة كل دعوات و نشاطات و فعاليات التطبيع والصمود في وجه العصابات المحلية التي تعمل لصالح العدو الصهيوني وضدّ قضيّة العرب المركزية قضيّة فلسطين"، مؤكدة "العزم على التصدّى لكل محاولات التطبيع ومن بينها عرض الصهيوني ميشال بوجناح، بكل الوسائل المشروعة و المتاحة".وصدر البيان عن كل من الجبهة الشعبية وحركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة النضال الوطني والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية الرابطة التونسية للتسامح ومنظمة حرة ومنتدى الحوار الوطني الديمقراطي وجمعية أحرار باجة وجمعية شبيبة تونس ومركز مسارات للدراسات وشبكة باب المغاربة.يذكر أن عددا من الناشطين في أحزاب سياسية وجمعيات، قد نفذوا يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الثقافية بساحة القصبة، طالبوا خلالها بإلغاء عرض، ميشال بوجناح، المدرج ضمن برمجة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي يوم 19 جويلية الحالي بالمتحف الأثري بقرطاج.