Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Aktheb Aalek  
Régions

انقلاب شاحنة محملة بالدقيق في أحد منعرجات منطقة الببوش من معتمدية عين دراهم

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - جدّ، في منتصف نهار اليوم الخميس، بالطريق الوطنية رقم 17 ، في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وطبرقة، حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة محملة بالدقيق إثر اصطدامها بسيارة في أحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ببوش من معتمدية عين دراهم ، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، منير الريابي.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن الحادث تسبب في الحاق أضرار خفيفة بالسائق ومرافقه و تعطيل حركة المرور بمنطقة الببوش، مشيرا إلى ان الشركة المنتجة للدقيق تعهدت بإفراغ الحمولة ورفع الشاحنة التي مازالت عالقة إلى حد الآن.
مولدي/يسر



Publié le:2017-07-13 17:24:06

cadre-84a6a164e2f7b93172d35872ffb3471e-2017-07-13 17:24:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145241



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145241 441|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires