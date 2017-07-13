انقلاب شاحنة محملة بالدقيق في أحد منعرجات منطقة الببوش من معتمدية عين دراهم

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات - جدّ، في منتصف نهار اليوم الخميس، بالطريق الوطنية رقم 17 ، في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وطبرقة، حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة محملة بالدقيق إثر اصطدامها بسيارة في أحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ببوش من معتمدية عين دراهم ، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، منير الريابي.



وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن الحادث تسبب في الحاق أضرار خفيفة بالسائق ومرافقه و تعطيل حركة المرور بمنطقة الببوش، مشيرا إلى ان الشركة المنتجة للدقيق تعهدت بإفراغ الحمولة ورفع الشاحنة التي مازالت عالقة إلى حد الآن.

مولدي/يسر







Publié le:2017-07-13 17:24:06

