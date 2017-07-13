مرعي: تم تركيز أجهزةIRM بمستشفيات القيروان و سوسة و مدنين وسيدي بوزيد والكاف

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 14:19:52

- خصصت لجنة الصحة الشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس جلسة استماع الى وزيرة الصحة سميرة مرعي حول واقع واشكاليات القطاع الصحي بالجهات.وأفادت الوزيرة في ردودها على تساؤلات النواب، انه سيتم العمل على تخفيف الضغط الذي تشهده المستشفيات الجامعية والجهوية بمختلف الولايات، وذلك بتحسين الخدمات في مراكز الصحة الاساسية وتطويرها من صنف 2 و3 الى صنف 4 حتى تصبح قادرة على تقديم خدمات طبية متكاملة وتستجيب لحاجيات المرضى.وأوضحت انه تم في مرحلة اولى وضع برنامج لتأهيل 40 من مراكز الصحة الأساسية بعنوان سنة 2017 بولايات قابس وتطاوين ومدنين وقبلي وتوزر وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان والكاف وسليانة وجندوبة وباجة وصفاقس وبنزرت ونابل والمهدية والمنستتير وزغوان وباجة ومنوبة واريانة وتونس، على ان يتم في سنة 2018 تأهيل 40 مركزا آخر.وأشارت الوزيرة الى ان دور هذه المراكز لا يقتصر على تقديم العلاج بل يشمل ايضا جانب الوقاية والعمل على الحد من الامراض السارية وغير السارية التي تثقل تكاليف علاجها الباهضة كاهل ميزانية وزارة الصحة، اذ تستقطب 65 بالمائة من هذه الميزانية.وبخصوص المشاريع الصحية غير المستغلة، أكدت الوزيرة ان 85 مشروعا دخلت حيز الاستغلال خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2016 الى جوان 2017 وفي ما يتعلق بنقص التجهيزات الصحية بالمستشفيات، أوضحت انه تم تركيز 25 أجهزة مفراس بالمستشفيات جهوية باريانة وبن عروس وبن قردان وباجة وزغوان وتطاوين وبالمستشفيات الجامعية شارل نيكول بالعاصمة وفطومة بورقيبة بالمنستير وعبد الرحمان مامي بأريانة وابن الجزار بالقيروان ومعهد صالح عزيز بالعاصمة، مشيرة الى ان 8 أجهزة مفراس اخرى سيتم الانتهاء في القريب العاجل من تركيزها.وأضافت انه تم تركيز 5 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفيات الجامعية بالقيروان والهادي شاكر بسوسة والمستشفيات الجهوية بمدنين وسيدي بوزيد والكاف، فضلا عن تركيز 8 اجهزة للقسطرة القلبية بالمستشفيات الجهوية بقابس والقصرين وجندوبة وقفصة والمستشفيات الجامعية بالقيروان المعموري بنابل والمنجي سليم بالمرسى، كما انه يقع حاليا تركيز جهاز للقسطرة بالمستشفى الجامعي بمدنين.كما تم تركيز 6 اجهزة للكشف بالاشعة عن أمراض الثدي بالمستشفيين الجهويين باريانة وتوزر وبالمستشفيات الجامعية الطاهر المعموري بنابل وفطومة بورقيبة بالمنستير وفرحات حشاد بسوسة ومعهد صالح عزيز بتونس، فضلا عن تركيز 3 أجهزة للتصوير المقطعي بالمستشفيات الجامعية الحبيب بورقيبة بصفاقس وسهلول بسوسة ومعهد صالح عزيز بتونس.وبخصوص تساؤل حول النقص الفادح لاقسام الاستعجالي بالمستشفيات، كشفت الوزيرة انه تمت برمجة تهيئة 10 أقسام استعجالية بمستشفيات جامعية وجهوية، فضلا عن بناء 5 أقسام جديدة بمستشفيات موجودة بمناطق ذات كثافة سكنية، وتهيئة 6 أقسام استعجالي بالمناطق الحدودية بولايات تطاوين وجندوبة والقصرين ومدنين وتوزر.ولدعم طب الاختصاص بالجهات الداخلية، أكدت الوزيرة مواصلة العمل على امتداد الفترة المتراوحة من سنة 2017 الى 2019 بالبرنامج الخصوصي لطب الاختصاص، والمتعلق بتامين حصص الاستمرار بالمستشفيات العمومية للجهات الداخلية، فضلا عن دعم مناظرة الاقامة لسنة 2017 بـ 120 خطة اضافية تشمل 10 اختصاصات ذات أولوية مع انتدابهم بالجهات الداخلية عند انتهاء التكوين وذلك بتخصيص 3 خطط لكل اختصاص بكل جهة.دلال