وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة عمل إلى السّنغال يومي 13 و14 جويلية الجاري

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 21:10:30

- يُؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي، زيارة عمل إلى السّنغال يومي 13 و14 جويلية الجاري، بدعوة من نظيره السّنغالي مانكور ندياي، رفقة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين ورؤساء المؤسسات.وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة التّاريخيّة التّي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وسيشرف وزير الخارجية رفقة نظيره السنغالي بالمناسبة، على إفتتاح أشغال المُنتدى الاقتصادي التّونسي السّنغالي، ويجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين السنغاليين، تخصص لإستعراض واقع التعاون بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.ومن المنتظر أن يتفق الجانبان على تحديد موعد لعقد الدّورة التّاسعة للّجنة العُليا المُشتركة التّونسيّة السّنغاليّة في بداية سنة 2018.يذكر أن آخر زيارة رسمية لوزير خارجية تونسي إلى العاصمة السنغالية داكار تعود إلى ديسمبر 2006 ، بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية السنغالية.