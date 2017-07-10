عدد من أهالي معتمدية سيدي بوزيد الشرقية يطالبون بإعادة النظر في التقسيم البلدي

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 15:26:04

- طالب اليوم الاثنين عدد من أهالي معتمدية سيدي بوزيد الشرقية خلال وقفة احتجاجية انتظمت امام مقر ولاية سيدي بوزيد بإعادة النظر في التقسيم البلدي الجديد مهددين بمقاطعة التسجيل في الانتخابات البلدية القادمة.وقد رفع ممثلون عن 7 عمادات وهي "الاحواز وقارة حديد والزيتونة والعقلة وقرع بنور والمكارم والمكارم الشرقية" العديد من الشعارات المنددة بالتقسيم البلدي معتتبرين انه لا يراعي مصالحهم ومطالبين في الان نفسه بإحداث بلدية جديدة بسيدي بوزيد تضم بالخصوص عمادات الاحواز وقارة حديد والزيتونة وإلحاق المكارم ببلدية لسودة.كما هددوا بالتصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم ومن جهة أخرى من المنتظر ان يبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية بولاية سيدي بوزيد 330 مقعدا بمعدل 1303 ساكن للمعقد الواحد حيث ستضم معتمدية سيدي بوزيد اكبر بلدية بالولاية ب81 الف ساكن 30 مقعدا وبلدية رحال اصغر بلدية ب8400 ساكن 12 مقعدا كما ستضم 4 معتمديات بالولاية بلديتين وباقي المعتمديات (9) كل واحدة بلدية ليصبح العدد الجملي للبلديات بولاية سيدي بوزيد 17 بلدية حسب ما اعلن عنه بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد سابقا.