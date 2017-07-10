راضية النصراوي تدخل في اضرب جوع بسبب تخلي الامن الرئاسي عن حماية زوجها

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 12:15:52

- من المنتظر ان تعلن المحامية راضية النصراوي غدا الثلاثاء 11 جويلية 2017 خلال مؤتمر صحفي عن دخولها في إضراب جوع.وحسب إذاعة موزاييك فان سبب الإضراب يعود الى تنديد المحامية بما وصفته " ''التغيير الطارئ في التعامل مع الوضع الأمني لزوجها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية'' وصمت السلطات الأمنية والرسمية المريب تجاه الملف.جدير بالذكر ان راضية النصراوي وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انتقدت من خلالها "التخلي المفاجئ منذ بداية شهر جويلية الجاري عن منظومة الحماية الشاملة التي كان يؤمّنها الأمن الرئاسي وتعويضها بمنظومة أخرى تؤمّنها وزارة الداخلية ولكنها جزئية لا تغطي كامل الوقت وكامل الأنشطة والاكتفاء بمنظومة حماية تقتصر على بعض الأنشطة الرسمية رغم تأكيد السلطات بأن حجم التهديدات الإرهابية لم ينخفض". حسب نص البيان.ودعت راضية النصراوي السلطات الى توضيح فوري حول حجم التهديدات الإرهابية التي تطال زوجها وامكانية عودته تدريجيا إلى الحياة العادية".