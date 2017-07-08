منوبة: ساعي بريد خمسيني يتحصل بعد 10 ترشحات على شهادة الباكالوريا

Samedi 08 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-08 18:38:42

- بعد 10 ترشحات لنيل شهادة البكالوريا، كان النجاح حليف ، شكري والي (55 سنة)، موزع بريد من معتمدية طبربة بولاية منوبة، في دورة التدارك لباكالوريا 2017 شعبة آداب بمعدل 53ر10 .المترشح انقطع عن الدراسة منذ سنة1987، وتم انتدابه بقطاع البريد كساع للبريد يعمل بمركز بريد طبربة، لكن عزمه لم يكل وعاود الكرة مرارا برغبة جامحة في النجاح وتحد نفسي كبير، عاقدا العزم على تحقيق هدفه ولو كان في اخر عمره، حيث عاد شكري سنة 2009 الى اجتياز لمناظرة الباكالوريا بعد 22 سنة من الانقطاع كمترشح فردي، وتكررت المحاولات رغم الصعوبات وثقل المسؤوليات العائلية ، لمدة 7 سنوات كانت نتيجتها الرسوب، الا أنه لم ييأس وقرر على اثر ذلك العودة الى مقاعد الدراسة بالمعهد الخاص الحرية بطبربة اين رسب خلال دورتي 2015 و2016 وكانت دورة التدارك لمناظرة الباكالوريا 2017 دورة النجاح بالنسبة له، اذ استطاع بمثابرته نيل شهادة الباكالوريا، حسب ما صرح به لمراسلة (وات) بالجهة ويضيف شكري ان هذا النجاح المتأخر و الذي اتى بعد مسيرة 27 سنة عمل في قطاع البريد كان طموحا جارفا سعى بكل الطرق لتحقيقه فقد كان يستسقظ فجرا ليراجع دروسه ثم يلتحق بعمله دون ان يهمل حاجيات عائلته ومسؤوليته الابوية تجاه 4 ابناء اكبرهم اجتاز معه امتحان الباكالوريا دورة 2016 ورسبا معا، في حين يزاول الـ3 الاخرين دراستهم في التعليم الاساسي والثانوي.واشار شكري الى انه سيلتحق بالجامعة للدراسة في شعبة الفلسفة وهي المادة التي تعجبه واستطاع ان يحصل فيها على عدد 12 وانه سيسعى للنجاح فيها لينال شهادة الاستاذية والتي قد تتزامن مع احالته على التقاعد مؤكدا أنه ماض قدما في طريق المستحيل ودرب النجاح الصعب، حسب تعبيره.