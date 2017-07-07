الدّولة تسترجع 10هك من الأراضي الفلاحية في باجة و 3 هك في بنزرت

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 15:05:09

- استرجعت الدولة، مؤخرا، عقارا دوليا فلاحيا يمسح 10 هكتارات (هك) متمثل في مقسم فني فلاحي المعروف بـ " شرف الدين " الكائن بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة وذلك بموجب قرار إسقاط حق ضدّ متسوغ هذا المقسم، بحسب ما اوردته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها .وجرى استرجاع العقار المذكور بحضور كافة أجهزة الدّولة المعنية وتسليمه إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية (وحدة التصرف في الضيعات الدولية المسترجعة باجة 1) للتعهد والتحوز به بصفة وقتية في انتطار إعادة توظيفه لاحقا.ولفت ذات المصدر، إلى انه تم، ايضا، استرجاع عقار دولي فلاحي يمسج 3 هكتارات (هك) بعوسجة من معتمدية غار الملح بولاية بنزرت، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة ، ليتم توظيفه اثر ذلك في اطار معاوضة .وأوضحت الوزارة، أن استرجاع هذه العقارات يندرج في اطار تواصل الحملة الوطنية التي تخوضها الحكومة لاستعادة عقاراتها المستولى عليها بدون صفة قانونية.يذكر انه تم، حتى الآن، استرجاع أكثر من 17 ألف هك من الأراضي الدولية في اطار المساعي لاسترجاع ممتلكات المجموعة الوطنية.