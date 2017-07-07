الترجي الرياضي يعزز صفوفه بالكاميروني كوم ويمدد عقد الايفواري كوليبالي

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 10:14:22

- اعلن الترجي الرياضي التونسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن تعاقده مع لاعب الارتكاز الكاميروني فرانك كوم لمدة ثلاث سنوات قادما من كارشلروه الالماني في صفقة انتقال حر.وكان فرانك كوم (25 عاما) محل منافسة شديدة بين الترجي الرياضي وفريقه السابق النجم الساحلي غير ان اللاعب اختار في الاخير التوقيع لفائدة بطل تونس.ودافع فرانك كوم عن الوان النجم الساحلي من 2012 الى 2016 وتحصل مع فريق جوهرة الساحل على المستوى المحلي على بطولة وثلاث كؤوس الى جانب تتويجه بكاس الاتحاد الافريقي قبل ان يغادر الموسم الماضي في اتجاه كارشلروه غير ان هذه التجربة لم تدم اكثر من عام بعد نزول الفريق الالماني الى الدرجة الثالثة.ومن جهة اخرى نجحت الهيئة المديرة للترجي الرياضي في تمديد عقد لاعب الوسط الدفاعي فوسيني كوليبالي الى غاية 30 جوان 2020.والتحق كوليبالي (27 عاما) بالترجي الرياضي عام 2014 واظهر خلال الموسم المنقضي خصوصا في مرحلة البلاي اوف منذ قدوم المدرب فوزي البنزرتي امكانيات كبيرة جعلته يفرض نفسه اساسيا في كافة مباريات فريق "باب سويقة".يذكر ان الترجي الرياضي يسعى جاهدا خلال هذا الميركاتو الصيفي الى مزيد تعزيز رصيده البشري باعتبار ان الفريق تنتظره العديد من الاستحقاقات ابرزها رابطة ابطال افريقيا ودوري ابطال العرب اضافة الى البطولة والكاس في تونس وقد نجح الى حد في التعاقد مع ماهر بالصغير من النادي البنزرتي الى جانب استعادة هيثم الجويني بعد اعارته الموسم الفارط لنادي تينيريفي الاسباني مقابل التفريط في الجزائري هشام بلقروي والليبي محمد زعبية.