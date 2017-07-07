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نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا تبلغ 35.92 بالمائة

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - بلغت نسبة النجاح العامة في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2017 ، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها عبر الارساليات القصيرة بداية من الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، 35.92 بالمائة، لترتفع بذلك نسبة النجاح العامة في الدورتين إلى حدود 41.89 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس ديوان وزير التربية، عادل الجربوعي.

وقد سجلت المعاهد العمومية نسبة نجاح عامة بلغت 48.52 بالمائة في حين لم تتجاوز هذه النسبة في المعاهد الخاصة 7.97 بالمائة، وفق الجربوعي الذي أفاد أن مندوبية صفاقس 1 سجلت أعلى نسبة نجاح عامة بلغت 65.40 بالمائة تليها صفاقس 2 بنسبة 62.62 بالمائة فالمنستير بنسبة 59.11 بالمائة.

وقد تصدرت شعبة الرياضة ، خلال دورة المراقبة، بقية الشعب من حيث نسبة النجاح، التي بلغت 56.86 بالمائة ( نجح 203 مترشحا) تليها شعبة الإقتصاد والتصرف بنسبة نجاح تساوي 51.79 بالمائة أي ما يعادل 5411 ناجحا، فشعبة علوم التقنية بنسبة 33.
06 بالمائة ( نجح 2012 مترشحا) ثم شعبة الآداب بنسبة 32.67 بالمائة ( 3758 ناجحا )، وفق الجربوعي.

وبلغت نسبة النجاح خلال هذه الدورة، بالنسبة للمنتسبين إلى شعبة الرياضيات 30.57 بالمائة حيث نجح1037 مترشحا ، فيما قدرت نسبة النجاح في شعبة العلوم التجربية ب25.04 بالمائة ( نجح 1690 مترشحا).


وسجلت شعبة علوم الإعلامية أدنى نسبة نجاح ب23.98 بالمائة ( حيث نجح 539 مترشحا ).

ومن المنتظر أن يتم التصريح الرسمي بهذه النتائج بالمعاهد الأصلية للمترشحين، غدا السبت 8 جويلية 2017.


Publié le:2017-07-07 10:09:28

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