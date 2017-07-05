مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات - صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 5 نواب على المشروع.







Publié le:2017-07-05 18:57:29

