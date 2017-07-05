Publié le:2017-07-05 18:57:29
مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة
Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 5 نواب على المشروع.
Publié le:2017-07-05 18:57:29
Publié le:2017-07-05 18:57:29
cadre-72e4ba3d0b85755af7d51e955b44040b-2017-07-05 18:57:29
En continu
- 10:07 عيد المليون ونصف
- Hier 22:09 وزير الرياضة السنيغالي: لم نتخذ اي قرار رسمي
- Hier 21:17 بطولة ويمبلدون : انس جابر تنهزم امام الروسية
- Hier 21:06 الجبهة الشعبية: الزيادات في الأسعار دليل واض
- Hier 20:50 سفيان بن حميدة للمين النهدي: شدّ علينا ولدك…
- Hier 20:30 اضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب ببعض المنا
Indicateurs Banque Centrale
(129 187) أبرز اهتمامات الصحف التونسية
(122 874) بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير ال
(107 401) جولة في صفحات المواقع الاخبارية ا
( 87 062) محكمة قرطاج: طرد مواطنة بسبب فستان
( 77 560) ريم البنا تهـــاجم مريم بن مامي وت
( 76 252) مرة اخرى صنّارة الشاهد تخطئ الحوت
( 74 931) سليم الرياحي: رفعت قضية ضدّ يوسف ا
( 73 187) لقيت صورته شعبية كبيرة: وزارة الدا
( 70 308) الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عم
( 66 902) نسمة تقترف جريمة اعلامية واخلاقية
( 62 440) عبد الباري عطوان : دخول ترامب وترك
( 62 415) تسريب لوثيقة خطيرة حول مخطط تجذير
( 56 742) سفيان بن حميدة تعليقا على اعتقال س
( 55 695) محامي سمير الوافي: الأموال كانت
( 51 614) وزارة العدل تعلن عن إيقاف المنصف
( 51 518) النوري اللجمي: طريقة إعفاء إلياس
( 50 595) تفاصيل رد قطر على مطالب دول الحصا
( 47 536) بين الدكتور المرزوقي و غادة عبدالر
( 47 320) محامي شفيق جراية: لدينا وثائق تثب
( 46 629) كانت متّجهة إلى ليون: طائرة تابعة
Par:essoltan (France )
Sur: الطاهري:'تصريحات إيلي الطرابلسي جريمة في حق تونس ويجب تتبّعه قضائيا