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Politique

مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 5 نواب على المشروع.



Publié le:2017-07-05 18:57:29

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