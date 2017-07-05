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Economie

مشروع لتثمين سلطعون البحر يدخل في غضون الاسابيع القليلة القادمة طور الانتاج بجربة وقابس

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - يدخل في غضون الاسابيع القليلة القادمة، مشروع لتثمين سلطعون البحر طور الانتاج، وسيشمل نقطة للتحويل الاولى بجربة وأخرى بقابس و نقطة تصدير بصفاقس، وذلك باستثمارات قدرت ب 7 مليون دينار، حسب ما ذكره المكلف من قبل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بمتابعة المشروع، كريم الهمامي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأضاف الهمامي أن طاقة انتاج المشروع "ستبلغ بين 5 و20 طنا في اليوم، وسيكون الانتاج موجها نحو التصدير الى البلدان الاسيوية أين سيقع اعادة تصنيعه وتعليبه من قبل مستثمر كوري، وهو شريك لباعث المشروع، وسيتم تصديره من كوريا نحو السوق العالمية وخاصة منها السوق الامريكية"، واشار الى أن المشروع الذي سينجزه مستثمر تركي "سيوفر300 موطن شغل قار وحوالي 5000 موطن شغل غير مباشر".
يشار الى أن والي قابس، منجي ثامر، قد استقبل يوم 4 جويلية الجاري المستثمر التركي وعبر له عن استعداد الجهة الكلي لمساعدته على انجاز المشروع، وقدم له مقترحا بشان مكان تركيز نقطة التحويل الاولي لسلطعون البحر بقابس.
يذكر أن سلطعون البحر الذي تكاثر في السنوات الاخيرة بشكل لافت بخليج قابس، مثل هاجسا كبيرا للبحارة بسبب الاضرار التي يلحقها بشباك صيدهم.



Publié le:2017-07-05 18:23:21

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