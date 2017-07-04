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Economie

سمير الطيب يقدم مخطط المياه 2030 ودراسة المياه 2050 في مؤتمر ''الفاو'' بروما

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - إستعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، الثلاثاء، في أشغال الدورة 40 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بروما (إيطاليا)، التجربة التونسية في مجال المياه وقدم مخطط المياه 2030 والدراسة حول المياه في تونس إلى سنة 2050.
ودعا الطيب، خلال مشاركته في أشغال الفعالية الوزارية الجانبية للتصدي لندرة المياه وتحسين الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ : وجهات نظر من منطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا، الى مزيد تبادل التجارب ووضع خطة مشتركة.
والتأم، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، ملتقى رفيع المستوى ضم المدير العام لمنظمة (الفاو) والأمين العام لجامعة الدول العربية وعددا من وزراء ووفود المنطقة.

وتضمن الملتقى نقاشا وزاريا حول تحديات تغير المناخ وندرة المياه وآثارهما على الفلاحة والأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية.
وللإشارة فان أشغال الدورة 40 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة تتواصل من الاثنين 03 جويلية وحتى السبت 8 جويلية 2017 بمقر المنظمة بروما.
وستخصص هذه الدورة، التي افتتحها الوزير الاول الايطالي باولو جنتيلوني، لمناقشة موضوع "التغيرات المناخية، الفلاحة والأمن الغذائي" ولمعالجة الوضعي العالمي على مستوى الغذاء والنشاط الزراعي.
وسيتدارس المؤتمر المسائل القانونية والإدارية والمالية للمنظمة والنشاطات المتعلقة بإصلاحات إدارة المنظمة، التي ستكون ضمن أجندة هذا اللقاء.

م/مر/ فن


Publié le:2017-07-04 19:04:11

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1 de 1 commentaires pour l'article 144866

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 04 Juillet 2017 à 19h 12m |           
نتمنى إحداث أنبوب محاذي لأنبوب الغاز الذي يربط تونس بايطاليا يلقف مياه الينابيع الأوروبية التي تلقى في المتوسط لتجد طريقها إلى تونس *



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