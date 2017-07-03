رفع 155 طن من الفضلات على طول شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 12:32:43

- تم خلال شهر جوان المنقضي رفع 155 طن من الفواضل المتراكمة على طول الشريط الساحلي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك في اطار برنامج التنظيف اليدوي والآلي للشريط الساحلي الذي تشرف عليه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببن عروس، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، رئيس الفرع الجهوي للوكالة ببن عروس صلاح الشتيوي.وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن التدخلات شملت كلا من شواطئ رادس، والزهراء، وحمام الانف، وحمام الشط، وبرج السدرية ببن عروس وسيدي الجهمي وسليمان من ولاية نابل، وبلغت اكبر كمية تم رفعها 45 طنا بشاطئ حمام الانف فيما تتراوح حجم الكميات المرفوعة بالشواطئ الاخرى بين 15 و20 طن.وارجع الشتيوي سبب تراكم الفضلات بهذه الكميات الكبيرة بالدرجة الاولى الى سلوك المصطافين والى الفضلات التي يلقيها البحر خلال عملية التنظيف الذاتي التي يقوم بها بشكل دوري وعدم وجود حاويات لجمع الفضلات في اغلب الشواطئ، مشيرا إلى أن الوكالة تواصل، في نفس السياق، تدخلاتها المبرمجة في اطار التحضيرات الخاصة التي تترافق وموسم الاصطياف والمتمثلة اساسا في غربلة وتمشيط الرمال للشواطئ السياحية والعمومية والتي تمتد على كامل ولاية بن عروس وعلى جزء من شواطئ ولاية نابل.يشار إلى أنه تم خلال الشهر المنقضي التدخل بالغربلة بمعدل 3 مرات لكل شاطئ على مساحة منجزة قدرت ب645 الف متر مربع بعد القيام بعملية حرث واحدة لكل المساحة الشاطئية، وفق نفس المصدر .بسط/يسر