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''العطش'' يجبر أهالي قرية وادي باجة بالمهدية على قطع الطريق

Dimanche 02 Juillet 2017
بــاب نــات - عمد عدد من أهالي قرية وادي باجة من معتمدية سيدي علوان( ولاية المهدية)، الأحد، إلى قطع الطريق الرابطة بين المهدية والجم وإشعال العجلات المطاطية احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب.
وجلب المحتجون معهم بعض الدواب، التي "أوشكت على النفوق بسبب العطش الذي تعانيه منذ أكثر من 10 أيام متتالية".

ونقل المحتجون، لمراسل "وات" بالجهة، معاناتهم ومعاناة أطفالهم في ظل انقطاع للمياه تجاوز أسبوعا خلافا لما وصفته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه "اضطراب في التوزيع امتد يومي 29 و30 جوان".
وكان المدير الجهوي للشركة بالمهدية منير الدريدي، قد صرح لـ"وات" أول أمس الجمعة، أن الانقطاع يعود لتضرر إحدى القنوات الرئيسية لنقل الماء إلى معتمديات من المهدية وصفاقس.
وأوضح الدريدي أن الماء سيعود نهائيا إلى المناطق المذكورة منتصف ليلة الجمعة المنقضية ولكن الانقطاع تواصل إلى غاية اليوم الاحد .
وحاولت السلطات الجهوية اقناع المحتجين بالعدول عن قطع الطريق في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية لتنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين 03 جويلية 2017 وتحتل معتمدية سيدي علوان والعمادات التي تضمها المرتبة الأولى في إنتاج الحليب وتربية الماشية على المستوى الجهوي وهو ما يجعل من الماء عنصرا حيويا للإنسان والحيوان.
جمر



Publié le:2017-07-02 20:42:26

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1 de 1 commentaires pour l'article 144786

Mandhouj  (France)  |Dimanche 02 Juillet 2017 à 21h 18m |           
ليس لنا أن نهرب من التحدي المائي ... ضرورة ربح التحدي المائي ربح للحياة ... على كل الحكومات أن تفهم على المجتمع أن يفهم .

الصوناد: اللجوء لأول مرة إلى استعمال جزء من المخزون الاستراتيجي للمياه في تونس
Mandhouj (France) |Dimanche 02 Juillet 2017 à 08h 51m | Historique de mandhouj
كم قدرة الاستعاب الحقيقية لسد مجردة ؟ و كم قدرة إستعابه الآن ؟ ثم سنفهم جزء من العجز المائي .. الاعتناء بالسدود (تنظيفها ، جهرها ، ... ) أمر مكلف جدا اليوم ، نتيجة الاهمال .. إذا نقوم به كل عام أو عامين ، لا نصل لهذا العجز ... ثم كثير من الأشياء الأخرى ...مصالح صيانة السدود في العقود الفارطة قامت بجريمة في حق السدود (إذا في حق الأنسان ، في حق الفلاحة ، ...).. كثير من السدود اليوم قدرة إستعابها (التخزين) تقلصت كثيرا نتيجة الاهمال ؟ لماذا هذه
الجريمة في حق الشعب ؟

كل هذا فساد يجب تجاوزه (محاربته).. هناك مافيا بقدرتها تسميم المياه .. تذكروا ما حدث في 2012 أو 2013 (خانتني الذاكرة ) ... نسمع دائما أن تونس لها فقر مائي ..
- سوء السياسات المائية ،
- فساد المصالح الحكومية المهتمة بالثروة المائية،
- ربما أيضا المستوى التكويني للإطارات المهتمة بهذه الثروة (إدارة و تقنيين )،
- غياب الرقابة ،

هذه 4 أسباب إذا نتجاوزها سنربح على الأقل ثلث مخزون مائي .. بمعنى أننا سنتجاوز العجز و ستكون هناك قدرة ذاتية تمكن إستثمار فلاحي متنوع لعشارات الألاف من الهكتارات و سيكون قدرة الدولة في تغطية الحاجة للماء الصالح للشراب ممكنة جدا .

هذا هو التحدي يا سي يوسف الشاهد . يلزم تفهم إذا تريد أن تخدم بلادك .



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