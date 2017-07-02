''العطش'' يجبر أهالي قرية وادي باجة بالمهدية على قطع الطريق

Dimanche 02 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-02 20:42:26

- عمد عدد من أهالي قرية وادي باجة من معتمدية سيدي علوان( ولاية المهدية)، الأحد، إلى قطع الطريق الرابطة بين المهدية والجم وإشعال العجلات المطاطية احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب.وجلب المحتجون معهم بعض الدواب، التي "أوشكت على النفوق بسبب العطش الذي تعانيه منذ أكثر من 10 أيام متتالية".ونقل المحتجون، لمراسل "وات" بالجهة، معاناتهم ومعاناة أطفالهم في ظل انقطاع للمياه تجاوز أسبوعا خلافا لما وصفته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه "اضطراب في التوزيع امتد يومي 29 و30 جوان".وكان المدير الجهوي للشركة بالمهدية منير الدريدي، قد صرح لـ"وات" أول أمس الجمعة، أن الانقطاع يعود لتضرر إحدى القنوات الرئيسية لنقل الماء إلى معتمديات من المهدية وصفاقس.وأوضح الدريدي أن الماء سيعود نهائيا إلى المناطق المذكورة منتصف ليلة الجمعة المنقضية ولكن الانقطاع تواصل إلى غاية اليوم الاحد .وحاولت السلطات الجهوية اقناع المحتجين بالعدول عن قطع الطريق في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية لتنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين 03 جويلية 2017 وتحتل معتمدية سيدي علوان والعمادات التي تضمها المرتبة الأولى في إنتاج الحليب وتربية الماشية على المستوى الجهوي وهو ما يجعل من الماء عنصرا حيويا للإنسان والحيوان.جمر