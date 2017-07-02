Radio Babnet Tunisie  On Air: Saber - Da9et Beek  
Régions

التزام كلي من قبل الحكومة بتنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة الملف البيئي بولاية قابس

Dimanche 02 Juillet 2017
بــاب نــات - أكد والي قابس منجي ثامر الالتزام الكلى من قبل الحكومة بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر، من خلال تبني خيار تفكيك الوحدات المرتبطة بإفراز هذه المادة وإحداث وحدات جديدة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية في المجال البيئي.
واعتبر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "هذا الخيار سيعالج الملف البيئي برمته بمدينة قابس وسيضع حدا للمعاناة التي عاشها أبناء المنطقة على امتداد عقود من الزمن بسبب التلوث الصناعي".

وأوضح ان الحكومة "لجأت الى هذا الخيار رغم انه الأكثر كلفة، حيث من المنتظر ان تتجاوز كلفة المشروع 3200 مليون دينار" مؤكدا انه "تم الشروع منذ انعقاد المجلس الوزاري المضيق يوم 30 جوان بأشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج والتى سيتم استكمالها في 31 ديسمبر".
وبين ان هذه المرحلة "ستساعد على تحديد المكان المناسب لإنجاز المشروع، لينطلق مباشرة بعد ذلك في مرحلته الثانية المتعلقة بإنجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود الانجاز".

وبين والي قابس ان هذا المشروع يجسد "تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية تجاه المنطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس، وتهيئة منطقة صناعية قريبة من الموقع الذي سيتم اختياره، حيث ستكون مخصصة لصناعات تثمين وتحويل الفوسفوجيبس".
يشار الى ان الناشطين في "حراك سكر المصب" قرروا في اجتماع عقدوه مساء امس السبت، بمكان اعتصامهم بالمدخل الجنوبي للمنطقة الصناعية بقابس، تعليق الاعتصام (الذي تواصل منذ الجمعة المنقضي) للضغط باتجاه غلق مصب الفوسفوجيبس)، وذلك "تثمينا للقرارات المعلن عنها في أعقاب المجلس الوزاري المضيق" وفق الناشط بالحراك صلاح رحيم.



Publié le:2017-07-02 13:32:43

cadre-9c04e6822a272c8b2c0605a8eca9d5d3-2017-07-02 13:32:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144775



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12573,9

  • (29 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77398 DT        1$ =2,46216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juin)   227,5 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144775 324|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires