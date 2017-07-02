غلق الطريق الوطنية رقم 1 بين الشقارنية والنفيضة 1 من 3 الى 31 جويلية 2017

Dimanche 02 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-02 13:03:16

- أفادت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية انه سيتم في إطار أشغال تدعيم الطريق الوطنية رقم 1، غلق الجزء الفاصل ما بين النقطة الكيلومترية 92,300 والنقطة الكيلومترية 98,300 اي من منطقة الشقارنية الى نهاية مدينة النفيضة وذلك بداية من الاثنين 3 جويلية الى غاية يوم الاثنين 31 جويلية 2017.وافادت الوزارة انه بامكان مستعملي الطريق العبور عبر الطريق الوطنية القديمة رقم 1 العابرة لمدينة النفيضة داعية اياهم الى ملازمة الحذر واحترام إشارات المرور.