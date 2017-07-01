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الإطاحة بشبكة تنشط في مجال التنقيب عن الآثار والإتجار فيها بين ولايتي القيروان وبن عروس

Samedi 01 Juillet 2017
بــاب نــات - تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، أمس الجمعة، من "الإطاحة بشبكة في جهة حفوز من ولاية القيروان، تنشط في مجال التنقيب على الآثار والإتجار فيها بين ولايتي القيروان وبن عروس وإلقاء القبض على 6 من أفرادها"، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وأضاف البلاغ أنه قد تم "حجز قطع أثرية لدى أفراد الشبكة، تتمثل في رأسين لتمثال آدمي (من جنس الإناث) وتمثال حجري كامل لهيكل آدمي ولوحة فسيفسائية طولها 1 متر وعرضها متر ونصف وقطعة أثرية ذات شكل دائري تتمثل في نصف رحى".



Publié le:2017-07-01 16:02:23

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