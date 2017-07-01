ايقاف شبان من معتمدية حيدرة بالقصرين اثر غلقهم للمعبر الحدودي بالمنطقة وتعطيلهم حركة المرور

Samedi 01 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-01 02:22:39

- تم ، عشية اليوم الجمعة ، إيقاف عدد من شباب معتمدية حيدرة في ولاية القصرين ، وسيتم ، يوم الاثنين المقبل ، عرضهم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين ، وذلك على خلفية إقدامهم منذ يوم أمس و إلى غاية عشية اليوم ، على إغلاق المعبر الحدودي بحيدرة وتعطيل حركة المرور بالطريق المؤدي لهذا المعبر ، وفق المعتمد الاول لولاية القصرين عاطف الماسي .وأوضح الماسي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، أن معتمد المنطقة حاول منذ يوم امس التحاور مع الشباب المعتصم بالمعبر الحدودي ، والبالغ عددهم حوالي عشرين شابا ، حول مطالبهم المتعلقة بحقهم في موارد الرزق ، كما اقترح اجتماع عدد منهم مع والي الجهة لعرض مطالبهم ومناقشتها معه ، فضلا عن دعوتهم الى الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية ، غير أنهم رفضوا ذلك وأصروا على مواصلة اغلاق المعبر الحدودي بالمنطقة مما اضطر السلط الجهوية والمحلية الى تطبيق القانون وايقاف الأفراد المتورطين مباشرة في إغلاق المعبر المذكور لاتخاذ الاجراءات الضرورية في شأنهم .وأكد المعتمد الاول للولاية بالمناسبة على ضرورة التزام المحتجين بمختلف مناطق الجهة بسلمية تحركاتهم الاحتجاجية وبعدم تعطيل المرافق العمومية والخاصة حتى لا يتم الالتجاء الى تطبيق القانون ضدهم.ل م