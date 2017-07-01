Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 3eesh Enta  
Régions

ايقاف شبان من معتمدية حيدرة بالقصرين اثر غلقهم للمعبر الحدودي بالمنطقة وتعطيلهم حركة المرور

Samedi 01 Juillet 2017
بــاب نــات - تم ، عشية اليوم الجمعة ، إيقاف عدد من شباب معتمدية حيدرة في ولاية القصرين ، وسيتم ، يوم الاثنين المقبل ، عرضهم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين ، وذلك على خلفية إقدامهم منذ يوم أمس و إلى غاية عشية اليوم ، على إغلاق المعبر الحدودي بحيدرة وتعطيل حركة المرور بالطريق المؤدي لهذا المعبر ، وفق المعتمد الاول لولاية القصرين عاطف الماسي .

وأوضح الماسي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، أن معتمد المنطقة حاول منذ يوم امس التحاور مع الشباب المعتصم بالمعبر الحدودي ، والبالغ عددهم حوالي عشرين شابا ، حول مطالبهم المتعلقة بحقهم في موارد الرزق ، كما اقترح اجتماع عدد منهم مع والي الجهة لعرض مطالبهم ومناقشتها معه ، فضلا عن دعوتهم الى الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية ، غير أنهم رفضوا ذلك وأصروا على مواصلة اغلاق المعبر الحدودي بالمنطقة مما اضطر السلط الجهوية والمحلية الى تطبيق القانون وايقاف الأفراد المتورطين مباشرة في إغلاق المعبر المذكور لاتخاذ الاجراءات الضرورية في شأنهم .
وأكد المعتمد الاول للولاية بالمناسبة على ضرورة التزام المحتجين بمختلف مناطق الجهة بسلمية تحركاتهم الاحتجاجية وبعدم تعطيل المرافق العمومية والخاصة حتى لا يتم الالتجاء الى تطبيق القانون ضدهم.
ل م



Publié le:2017-07-01 02:22:39

cadre-37caab14e1cb4932c5ad8ab90bab12b6-2017-07-01 02:22:39
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144734



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12567,4

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77091 DT        1$ =2,46249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   332,7 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144734 687|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires