مشروع لتهيئة العيون الطبيعية بمعتمديات غار الدماء وفرنانة وعين دراهم من ولاية جندوبة

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 23:10:19

- خصصت دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة، في موفى الشهر الجاري، اعتمادات مالية تقدر بــ300 الف دينار لتهيئة العيون الطبيعية وتوفير الماء الصالح للشراب لمتساكني المناطق الجبلية بمعتمديات غار الدماء، وعين دراهم، وفرنانة، وفق ما اكده، اليوم الجمعة، الكاتب العام للولاية، طارق الغضباني، لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته، أن أشغال التهيئة ستنطلق بعد استكمال نتائج الاستشارة التي اطلقتها دائرة المجلس الجهوي مطلع هذا الاسبوع والمتعلقة بتحليل مياه تلك العيون بكلفة ناهزت 1600 دينار وللتأكد من صلوحيتها وخلوها من اية اضرار محتملة، على حد قوله.من جانبه، أكد مسؤول بدائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة لمراسل (وات) أن برنامج المشروع سيمكن من تهيئة عين المقاصب وعين البيضاء بمعتمدية عين دراهم، وعين الجنان وعين الصرية وعين الترشي وعين الفرسيق وعين معتوق بمعتمدية غار الدماء، وعين الجمال وعين الريحان بمعتمدية فرنانة، وذلك نظرا لسعة تدفق هذه العيون التي تتراوح بين لتر و15 لتر في الثانية وعدم قدرة بقية البرامج الاخرى بلوغ تلك المناطق التضاريسية الصعبة.وأوضح رئيس دائرة المجلس الجهوي بجندوبة، بديع الرزقي، لمراسل (وات) بالجهة أن تهيئة هذه العيون هو مشروع وقتي في انتظار المصادقة على مشروع المحاور 2 المقترح للانجاز و الذي سينتفع به متساكنو المناطق الجبلية بكل من معتمدية غار الدماء، وفرنانة، وعين دراهم، وطبرقة، وبلطة بوعوان، بكلفة تناهز 120 مليون دينار.يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في ظل تراجع لافت للمخزون المائي بسدود ولاية جندوبة الى ما دون الثلث، وعجز الادارة الجهوية عن استكمال تمديد وربط قنوات مشروع المحاور الكبرى بمنطقة السواني من معتمدية جندوبة الشمالية بسبب تعطيلات متعمدة من قبل مواطني تلك الجهة المتمسكين بضرورة تمكينهم قبل غيرهم من الربط بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك قبل استكمال ربط الشبكة المخصصة لنقل مياه المشروع الى اجزاء هامة من معتمدية غار الدماء.