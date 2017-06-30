توفيق الديماسي ينفي أية قرابة دموية له بالأخوين الموقوفين صلاح الدين وكمال الشملي وأية علاقة بالتهم الموجهة لهما

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 17:05:23

- نفى الإطار الأمني المتقاعد، ومدير عام الأمن العمومي الأسبق، توفيق الديماسي، أية علاقة قرابة دموية له بالأخوين صلاح الدين وكمال الشملي، اللذين تم إيقافهما، الجمعة، بمقتضى قانون الطوارئ وفرض الإقامة الجبرية في إطار سياسة مكافحة الفساد.واعرب الديماسي، في اتصال بـوكالة (وات)، عن استغرابه من ربط اسمه بالأخوين صلاح الدين وكمال الشملي والادعاء بأنه "تستر على كمال الشملي في تهريب البضائع وأنه سبق أن التقاه في أحد نزل العاصمة لترتيب عملية ادخال وتوزيع بضائع مهربة"، وفق ما تداولته مواقع اخبارية ووسائل إعلام.يذكر أنه تم اليوم الجمعة تداول خبر إيقاف الإطار الديواني المتقاعد سمير بن راشد و3 رجال أعمال هم وشكري البريري والأخوين صلاح الدين وكمال الشملي، "اللذين تربطهما صلة قرابة بتوفيق الديماسي"، وفق مصدر الخبر، الذي ذكر أن "الديماسي والاطار الأمني المتقاعد محمد جعفورة، تسترا على كمال الشملي في تهريب البضائع، وتم ضبطهم في أكثر من لقاء بأحد نزل العاصمة في ترتيب عمليات إدخال وتوزيع البضائع المهربة".