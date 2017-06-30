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Politique

توفيق الديماسي ينفي أية قرابة دموية له بالأخوين الموقوفين صلاح الدين وكمال الشملي وأية علاقة بالتهم الموجهة لهما

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - نفى الإطار الأمني المتقاعد، ومدير عام الأمن العمومي الأسبق، توفيق الديماسي، أية علاقة قرابة دموية له بالأخوين صلاح الدين وكمال الشملي، اللذين تم إيقافهما، الجمعة، بمقتضى قانون الطوارئ وفرض الإقامة الجبرية في إطار سياسة مكافحة الفساد.

واعرب الديماسي، في اتصال بـوكالة (وات)، عن استغرابه من ربط اسمه بالأخوين صلاح الدين وكمال الشملي والادعاء بأنه "تستر على كمال الشملي في تهريب البضائع وأنه سبق أن التقاه في أحد نزل العاصمة لترتيب عملية ادخال وتوزيع بضائع مهربة"، وفق ما تداولته مواقع اخبارية ووسائل إعلام.
يذكر أنه تم اليوم الجمعة تداول خبر إيقاف الإطار الديواني المتقاعد سمير بن راشد و3 رجال أعمال هم وشكري البريري والأخوين صلاح الدين وكمال الشملي، "اللذين تربطهما صلة قرابة بتوفيق الديماسي"، وفق مصدر الخبر، الذي ذكر أن "الديماسي والاطار الأمني المتقاعد محمد جعفورة، تسترا على كمال الشملي في تهريب البضائع، وتم ضبطهم في أكثر من لقاء بأحد نزل العاصمة في ترتيب عمليات إدخال وتوزيع البضائع المهربة".



Publié le:2017-06-30 17:05:23

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1 de 1 commentaires pour l'article 144716

Matouchi  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juin 2017 à 17h 18m |           
المجراب ياكلو الديماسي....
الشملي يدمسو المنكبي....
المناكبي تاكلو جنابو
الديماسي يمنكبي حناب الشملي
حصر فزر..........حكاية واضحة وضوح الشمس



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