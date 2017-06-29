شركة ''موبل أنتريور'' تنفذ مخطط إستثمار بقيمة 580ر3 مليون دينار

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 16:30:13

- تنفذ شركة مشغل الأثاث "موبل أنتريور" منذ جانفي إلى جوان 2017 وطبقا لمخطط أعمالها، مخطط إستثمار بقيمة 580ر3 مليون دينار يرتكز أساسا على إقتناء مصنع جديد يمسح 3200 متر مربع وتجديد التجهيزات وتدعيم أسطول السيارات وإرساء نظام تخزين ملائم لطبيعة أنشطة الشركة، فضلا عن إحداث مجال مخصص لتطوير التجارة الإلكترونية.وصادقت الجلسة العامة العادية لشركة "موبل أنتريور" على إسناد أرباح بقيمة 300ر0 دينار عن كل سهم بعنوان سنة 2016 إبتداء من 28 جويلية 2017 يذكر أن شركة "موبل انتريور" كانت قد سجلت سنة 2016 تطورا في أرباحها الصافية بنسبة 94 بالمائة مقارنة بسنة 2015 لتصل إلى 2174479 في سنة 2016 مقابل 1119847 في 2015 وتدعم هذا الأداء بنمو رقم أعمال المجموعة بانزلاق سنوي بنسبة 13 بالمائة ليصل الى مستوى 16 مليون دينار لكامل سنة 2016