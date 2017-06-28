وزير الخارجية يعلن اعتزام ''الخطوط التونسية'' افتتاح خط جوي مباشر بين تونس والكامرون

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 20:28:57

- أعلن وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، عن اعتزام "الخطوط الجوية التونسية"، افتتاح خط جوي مباشر بين تونس والكامرون، وكذلك افتتاح ممثلية تجارية تونسية بمدينة "دوالا" الكامرونية، بالإضافة إلى "التفكير جدّياً في إحداث خط بحري بين تونس وهذه المدينة"، وذلك لدى افتتاحه اليوم الأربعاء، مع وزير التّجارة الكامروني، لوك مبارغا، أشغال المنتدى الإقتصادي التّونسي الكامروني الذي شارك فيه عدد هام من رجال الأعمال من البلدين.وحث الجهيناوي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الكامرون 28 و29 جوان الحالي، في كلمة بالمناسبة، رجال الأعمال الكامرونيّين، على استكشاف فرص التّعاون والشّراكة مع نظرائهم التّونسيّين، مؤكدا حرص الحكومة التّونسيّة على توفير الشروط الأساسيّة لجعل هذا التّعاون نموذجا للعلاقات التونسية الإفريقية.من جهته أبرز وزير التجارة الكامروني "حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع تونس داعياً رجال الأعمال التونسيين إلى الاستفادة من الفرص التي يُوفّرها الاقتصاد الكامروني خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والتحويلية والطاقات المُتجدّدة، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية وتكنولوجيات المعلومات والإتصال." وكان الجهيناوي التقى عددا من أعضاء الحكومة الكامرونية الذّين حضروا أشغال المنتدى.في مستهل زيارته الرسمية إلى الكامرون، بحث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الكامروني، مبالا مبالا، "سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الإهتمام المشترك ومنها جدول أعمال القمّة الإفريقيّة التّي ستحتضنها أديس أبابا يومي 4 و5 جويلية 2017 وتطورات الأوضاع في كل من منطقتيْ شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى".وإثر اللقاء تولى الوزيران افتتاح أشغال لجنة مُتابعة توصيات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الكامرونية التي كانت انعقدت بتونس في مارس 2016.وبالمناسبة أبرز الجهيناوي "الأهمية التي توليها تونس لتطوير التعاون مع الكامرون التي تمثل الشريك الإقتصادي الأول لتونس في منطقة وسط إفريقيا"، معبرا عن "ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية والتي تجسدت بالخصوص في تطور نسق تبادل الزيارات بين سامي المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين"، وفق بلاغ للخارجية.من جانبه عبر وزير العلاقات الخارجية الكامروني، عن "رغبة بلاده في الإستفادة من الخبرات التونسية لإنجاز عدد من المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والفلاحة والطاقة والنقل، مشيرا في هذا الصدد إلى "الآفاق الواعدة والفرص المتاحة لتطوير التعاون والشراكة بين البلدين في قطاعات التّعليم العالي والصّحّة وتكنولوجيات الإتّصال".يذكر أن الجهيناوي شرع اليوم الأربعاء في زيارة رسميّة بيومين إلى العاصمة الكامرونيّة، ياوندي، على رأس وفد هام من رجال الأعمال وأصحاب المُؤسّسات.وسيُجري الوزير خلال الزيارة سلسلة من اللّقاءات مع سامي المسؤولين الكامرونيّين تخصص لاستعراض أوجه التّعاون بين البلدين وسُبل تطويرها، ولبحث عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.ومن المنتظر ان يتم خلال الزيارة الإمضاء على عدد من اتّفاقيّات التّعاون في مجالات التّعليم العالي والفنون والثقافة والنهوض بالمرأة والأسرة والصّحّة الإنجابيّة والتّنظيم العائلي.