Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Onchoudat-El-Fan  
Politique

الدنمارك والنرويج وايسلندا تعلن رفع قرار تحذير رعاياها من السفر إلى تونس

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت كل من الدنمارك والنرويج وايسلندا، اليوم الأربعاء، عن قرار رفع تحذير رعاياها من السفر إلى تونس بغرض السياحة، وفق ما أفاد به وكالة (وات) مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية.

ويشار إلى أن هذه الدول كانت أعلنت بعد الهجوم الارهابي على نزل "الامبريال" بسوسة سنة 2015 قرارات تقضي بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس.
ويذكر أيضا أن دولا أخرى، على غرار السويد وفنلندا، كانت قررت رفع قرار التحذير من السفر إلى تونس منذ أشهر.
وقد طالبت تونس في مناسبات عديدة برفع قرارات التحذير من السفر إليها الذي أقرته مجموعة من الدول وذلك لتحسن الوضع الأمني فيها ولانتفاء دواعي مثل هذه القرارات.



Publié le:2017-06-28 17:40:19

cadre-8f8a3dc376d193d9bd67a56213af994c-2017-06-28 17:40:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144616



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12567,4

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77091 DT        1$ =2,46249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   332,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144616 1162|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires