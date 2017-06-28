الدنمارك والنرويج وايسلندا تعلن رفع قرار تحذير رعاياها من السفر إلى تونس

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 17:40:19

- أعلنت كل من الدنمارك والنرويج وايسلندا، اليوم الأربعاء، عن قرار رفع تحذير رعاياها من السفر إلى تونس بغرض السياحة، وفق ما أفاد به وكالة (وات) مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية.ويشار إلى أن هذه الدول كانت أعلنت بعد الهجوم الارهابي على نزل "الامبريال" بسوسة سنة 2015 قرارات تقضي بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس.ويذكر أيضا أن دولا أخرى، على غرار السويد وفنلندا، كانت قررت رفع قرار التحذير من السفر إلى تونس منذ أشهر.وقد طالبت تونس في مناسبات عديدة برفع قرارات التحذير من السفر إليها الذي أقرته مجموعة من الدول وذلك لتحسن الوضع الأمني فيها ولانتفاء دواعي مثل هذه القرارات.