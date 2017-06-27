Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - E Ahat  
Régions

9 مشاريع للتزويد بالماء الصالح للشرب بسيدي بوزيد بتكلفة 31 مليون دينار

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - يواصل إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بسيدي بوزيد، إنجاز 9 مشاريع للتزويد بالماء الصالح للشرب، بتكلفة 31 مليون دينار كانت قد إنطلقت بداية السنة الجارية لتنتهي سنة 2019، أهمها مشروع لتحسين نوعية التزود بالمياه وتحليتها بمعتمديات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان بالجهة، وفق ما أفاد به رؤوف فرج رئيس الإقليم، في تصريح اليوم الثلاثاء، لمراسلة وات بالجهة.

وأوضح فرج، أن الهدف من مشروع تحلية المياه بمعتمديات المزونة ومنزل بوزيان والمكناسي، هو تحسين نوعية المياه التي تعرف في هذه المناطق بالملوحة، مبينا أن كلفة المشروع تبلغ 20 مليون دينار، وهو في مرحلة المسح الطبوغرافي وإقتناء الأراضي التي على ملكية خاصة، وهي مهمة وصفها ب "الصعبة" و تعمل السلط المحلية بالتنسيق مع المجتمع المدني بالمعتمديات المذكورة على إيجاد حلول لها.
وأضاف أن بقية المشاريع، تتمثل في مشروع لتزويد منطقة الحمامة من معتمدية جلمة بالمياه بتكلفة 3 مليون دينار، ومشروعين لتزويد منطقتي "الحميمة وبنور" بسيدي بوزيد الشرقية وهما في مرحلة طلب العروض بتكلفة تتجاوز 2 مليون دينار، وتزويد مركب "عوامر الحصب" (مد شبكة قنوات الماء الصالح للشرب على مسافة 14 كلم) بتكلفة تناهز مليار و 700 الف دينار، إلى جانب تزويد منطقة "البكاكرية والقوازنية" بتكلفة تناهز 650 الف دينار، ومشروع بالمكناسي لتدعيم الموارد المائية عن طريق حفر وكهربة وتجهيز بئر عميقة تحضيرا لصائفة 2018 بتكلفة ألف دينار، وكذلك مشروع تدعيمي ببئر الحفي بتكلفة حوالي 500 الف دينار لفائدة حوالي 17 ألف مشترك .



Publié le:2017-06-27 15:22:24

cadre-88ad7a3ab748758fa6820ccac3a4c178-2017-06-27 15:22:24
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144575



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12610,5

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76921 DT        1$ =2,46137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   358,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144575 620|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires