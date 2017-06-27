9 مشاريع للتزويد بالماء الصالح للشرب بسيدي بوزيد بتكلفة 31 مليون دينار

Mardi 27 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-27 15:22:24

- يواصل إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بسيدي بوزيد، إنجاز 9 مشاريع للتزويد بالماء الصالح للشرب، بتكلفة 31 مليون دينار كانت قد إنطلقت بداية السنة الجارية لتنتهي سنة 2019، أهمها مشروع لتحسين نوعية التزود بالمياه وتحليتها بمعتمديات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان بالجهة، وفق ما أفاد به رؤوف فرج رئيس الإقليم، في تصريح اليوم الثلاثاء، لمراسلة وات بالجهة.وأوضح فرج، أن الهدف من مشروع تحلية المياه بمعتمديات المزونة ومنزل بوزيان والمكناسي، هو تحسين نوعية المياه التي تعرف في هذه المناطق بالملوحة، مبينا أن كلفة المشروع تبلغ 20 مليون دينار، وهو في مرحلة المسح الطبوغرافي وإقتناء الأراضي التي على ملكية خاصة، وهي مهمة وصفها ب "الصعبة" و تعمل السلط المحلية بالتنسيق مع المجتمع المدني بالمعتمديات المذكورة على إيجاد حلول لها.وأضاف أن بقية المشاريع، تتمثل في مشروع لتزويد منطقة الحمامة من معتمدية جلمة بالمياه بتكلفة 3 مليون دينار، ومشروعين لتزويد منطقتي "الحميمة وبنور" بسيدي بوزيد الشرقية وهما في مرحلة طلب العروض بتكلفة تتجاوز 2 مليون دينار، وتزويد مركب "عوامر الحصب" (مد شبكة قنوات الماء الصالح للشرب على مسافة 14 كلم) بتكلفة تناهز مليار و 700 الف دينار، إلى جانب تزويد منطقة "البكاكرية والقوازنية" بتكلفة تناهز 650 الف دينار، ومشروع بالمكناسي لتدعيم الموارد المائية عن طريق حفر وكهربة وتجهيز بئر عميقة تحضيرا لصائفة 2018 بتكلفة ألف دينار، وكذلك مشروع تدعيمي ببئر الحفي بتكلفة حوالي 500 الف دينار لفائدة حوالي 17 ألف مشترك .